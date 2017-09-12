بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة ''زنيبر'' و''شوف تيفي'' ﻿

أفادت مصادر محلية أن والي جهة فاس مكناس ''سعيد زنيبر'' حل شخصيا رفقة بعض مسؤولي الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ، وبعض رجال الانعاش بتكليف من المجلس البلدي للمدينة، صبيحة يومه

''شــوف تيفي''م.ق

أفادت مصادر محلية أن والي جهة فاس مكناس ''سعيد زنيبر'' حل شخصيا رفقة بعض مسؤولي الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ، وبعض رجال الانعاش بتكليف من المجلس البلدي للمدينة، صبيحة يومه الاثنين 11 شتنبر 2017، ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس ، وأعطى الإنطلاقة الفعلية لأشغال الإصلاحات الضرورية لبعض أحياء المنطقة، والتي كانت تعرف استياء عارما من طرف الساكنة جراء تكدس الأزبال بأحد الأودية ونقل الروائح الكريهة للمنازل المجاورة .

جاء ذلك بعدما توصلت قناة ''شوف تيفي'' قبل ثلاثة أيام بشريط '' فيديو'' من طرف ساكنة مقاطعة زواغة بمدينة فاس، يوثق لبعض شوارع العاصمة العلمية الرئيسية ببعض الأحياء الشعبية المعروفة ، وهي غارقة في النفايات وحاويات الأزبال والمياه تجري ببعض الأودية بالقرب من منازل الساكنة المجاورة مما ينقل روائح كريهة استنكرتها فعاليات المجتمع المدني وبعض نشطاء الحي .

حيث أكدت الساكنة من خلال مكالمة هاتفية لـ''شوف تيفي'' حينذاك أن الوضع الكارثي للحي جراء تكدس الأزبال والنفايات المنزلية ، يعود أساسا إلى تراجع خدمات شركة ''أوزون'' المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة والمجلس البلدي وغياب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

وجدير بالذكر أن ساكنة الحي تقدموا بالشكر الجزيل لطاقم قناة ''شوف تيفي'' الذي واكب معاناة الساكنة وبلغ شكواهم مما حرك حفيظة بعض مسؤولي المدينة ، كما تقدموا بالشكر لوالي الجهة الذي تفاعل بشكل إيجابي مع متطلباتهم .