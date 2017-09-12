مثير وبالصور..هذا ما وقع مع 33 مغربيا بليبيا ﻿

كشف جهاز مكافة الهجرة غير الشرعية ''فرع طرابلس''، يومه الاثنين، عن إستلامه 33 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المغربية كانوا موجودين في مركز إيواء شهداء النصر بمدينة الزاوية، مشيرا إلى أن الاستلام كان

''شوف تيفي''



كشف جهاز مكافة الهجرة غير الشرعية ''فرع طرابلس''، يومه الاثنين، عن إستلامه 33 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المغربية كانوا موجودين في مركز إيواء شهداء النصر بمدينة الزاوية، مشيرا إلى أن الاستلام كان صباح اليوم بحضور رئيس وحدة الموارد البشرية ملازم أول ناصر حزام و رئيس وحدة الإيواء ملازم أول عادل أقطيط.

وأوضح الجهاز على حسابه الرسمي بالفايسبوك بأنه قام بإجراء الكشف الطبي العام للمهاجرين المغاربة داخل العيادة الطبية و تبين أنهم بحالة صحية جيدة.

وأشار الجهاز إلى أن الخطوة المقبلة التي ستقوم بها هي الإتصال بالجهات المختصة المغربية و ذلك لاستخراج وثائق سفر مؤقتة لهم لتسهيل عملية العودة الطوعية لبلادهم المغرب عبر مطار إمعيتيقة الدولي.