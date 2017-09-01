مثير..هذا هو مصيرعصابة إجرامية خطيرة بطنجة ﻿

أحالت الشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، 4 أشخاص على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بعد أن تم ضبطهم من طرف فرقة البحث القضائية بحومة الدزيري، لتورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة

''شوف تيفي''

أحالت الشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، 4 أشخاص على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بعد أن تم ضبطهم من طرف فرقة البحث القضائية بحومة الدزيري، لتورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و السرقة الموصوفة وتعدد السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض و الضرب والجرح ومحاولة سرقة سيارة وإلحاق خسائر مادية بها .

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الأمر يتعلق بكل من ''ع.ع'' الملقب ب '' كونونو'' و ''ج.ح'' الملقب ب'' ولد البلدي'' و''م.ق'' الملقب ب''الكنة'' و'' ب. ل'' الملقب ب '' تشيك نوريس'' ، وهم من ذوي السوابق العدلية ، تورطوا في عدد من عمليات السرقة استهدفت مواطنين بالشارع العام و كذاك سرقة احدى الفيلات و الاستيلاء على مبالغ مالية منها .

وأضاف المصدر ذاته أن الضحايا جميعهم تعرفوا بالإيجاب على الموقوفين المذكورين، الذين اعترفوا بالمنسوب اليهم وأنهم غالبا ما يكونوا في حالة تخدير قصوى طيلة اليوم .