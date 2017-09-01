 مثير..هذا هو مصيرعصابة إجرامية خطيرة بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة زنيبر وشوف تيفي | مجتمع

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة ''زنيبر'' و''شوف تيفي''

مثير وبالصور..هذا ما وقع مع 33 مغربيا بليبيا | دولي

مثير وبالصور..هذا ما وقع مع 33 مغربيا بليبيا

مثير..هذا هو مصيرعصابة إجرامية خطيرة بطنجة | مجتمع

مثير..هذا هو مصيرعصابة إجرامية خطيرة بطنجة

مصطفى الرميد ينفي علاقته بمحاولة إقناع بنكيران عدم التوجه إلى مهرجان تطوان ويؤكد أنه لن يترشح لمنصب الأمانة العامة لحزب المصباح وهذه التفاصيل | بوليتيك

مصطفى الرميد ينفي علاقته بمحاولة إقناع ''بنكيران '' عدم التوجه إلى مهرجان تطوان ويؤكد أنه لن يترشح

خطير وبالفيديدو..ملثم حاول السطو على وكالة بنكية بالعيون | مجتمع

خطير وبالفيديدو..ملثم حاول السطو على وكالة بنكية بالعيون

بعد 120 يوما من تعيينها: حكومة العثماني شرعت في تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر وتعزيز الحماية الاجتماعية | بوليتيك

بعد 120 يوما من تعيينها: حكومة العثماني شرعت في تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتربية

بعد 120 يوما من تعيينها.. العثماني: الحكومة تؤكد انخراطها في تفعيل المقتضيات العملية لتعزيز الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري لا رجعة فيه | بوليتيك

بعد 120 يوما من تعيينها.. العثماني: ''الحكومة تؤكد انخراطها في تفعيل المقتضيات العملية لتعزيز

مغربي من بين 10 نجوم من البوب تبرعوا بالملايين للأعمال الخيرية..وها شنو دار | دولي

مغربي من بين 10 نجوم من البوب تبرعوا بالملايين للأعمال الخيرية..وها شنو دار

بالصور..هذا هو قاتل سيدة بواسطة برغي بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

بالصور..هذا هو قاتل سيدة بواسطة برغي بمدينة مراكش

''رعاة'' سياسة الريع

مثير..هذا هو مصيرعصابة إجرامية خطيرة بطنجة

بتاريــخ : 12 شتنبر 2017 / 02:53 مثير..هذا هو مصيرعصابة إجرامية خطيرة بطنجة | مجتمع
مثير..هذا هو مصيرعصابة إجرامية خطيرة بطنجة
أحالت الشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، 4 أشخاص على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بعد أن تم ضبطهم من طرف فرقة البحث القضائية بحومة الدزيري، لتورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة

''شوف تيفي''

أحالت الشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، 4 أشخاص على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بعد أن تم ضبطهم من طرف فرقة البحث القضائية بحومة الدزيري، لتورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و السرقة الموصوفة وتعدد السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض و الضرب والجرح ومحاولة سرقة سيارة وإلحاق خسائر مادية بها .

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الأمر يتعلق بكل من ''ع.ع'' الملقب ب '' كونونو'' و ''ج.ح'' الملقب ب'' ولد البلدي'' و''م.ق'' الملقب ب''الكنة'' و'' ب. ل'' الملقب ب '' تشيك نوريس'' ، وهم من ذوي السوابق العدلية ، تورطوا في عدد من عمليات السرقة استهدفت مواطنين بالشارع العام و كذاك سرقة احدى الفيلات و الاستيلاء على مبالغ مالية منها .

وأضاف المصدر ذاته أن الضحايا جميعهم تعرفوا بالإيجاب على الموقوفين المذكورين، الذين اعترفوا بالمنسوب اليهم وأنهم غالبا ما يكونوا في حالة تخدير قصوى طيلة اليوم .

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طنجة محكمة الاستئناف الشرطة القضائية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة زنيبر وشوف تيفي | مجتمع

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة ''زنيبر'' و''شوف تيفي''

خطير وبالفيديدو..ملثم حاول السطو على وكالة بنكية بالعيون | مجتمع

خطير وبالفيديدو..ملثم حاول السطو على وكالة بنكية بالعيون

بالصورة..هذا هو مصير شاب فضحته صورته في الفايسبوك وكشفته وهو متلبس بترويج الحشيش بالقنيطرة | مجتمع

بالصورة..هذا هو مصير شاب فضحته صورته في الفايسبوك وكشفته وهو متلبس بترويج الحشيش بالقنيطرة

مثير : أبو حفص التنويري في ذكرى الحادي عشر من شتنبر ينتقد أبوحفص السلفي.. وها شنو قال على التطرف.. | مجتمع

مثير : أبو حفص التنويري في ذكرى الحادي عشر من شتنبر ينتقد أبوحفص السلفي.. وها شنو قال على التطرف..

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 12شتنبر2017 | الطقس
منذ 31 دقيقة

أحوال الطقس : 12شتنبر2017

إنطلاق الموسم الدراسي يُنعش تجارة الكتب المستعملة بالدارالبيضاء و الآباء مصدومون من أثمنتها | بــووز

إنطلاق الموسم الدراسي يُنعش تجارة الكتب المستعملة بالدارالبيضاء و الآباء مصدومون من أثمنتها

شهادة مؤثرة لناجي من حريق محل المنتوجات البلاستيكية بالدارالبيضاء ( فيديو) | بــووز

شهادة مؤثرة لناجي من حريق محل المنتوجات البلاستيكية بالدارالبيضاء ( فيديو)

الحصاد اليومي: تفاصيل مؤثرة في جنازة القائدة الشابة خولة التي وافتها المنية في فاجعة طرقية بالفقيه بن صالح | حصاد اليوم

الحصاد اليومي: تفاصيل مؤثرة في جنازة القائدة الشابة "خولة" التي وافتها المنية في فاجعة طرقية بالفقيه بن صالح

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة زنيبر وشوف تيفي | مجتمع
منذ 45 دقيقة

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة ''زنيبر'' و''شوف تيفي''

مثير وبالصور..هذا ما وقع مع 33 مغربيا بليبيا | دولي

مثير وبالصور..هذا ما وقع مع 33 مغربيا بليبيا

مثير..هذا هو مصيرعصابة إجرامية خطيرة بطنجة | مجتمع

مثير..هذا هو مصيرعصابة إجرامية خطيرة بطنجة

مصطفى الرميد ينفي علاقته بمحاولة إقناع بنكيران عدم التوجه إلى مهرجان تطوان ويؤكد أنه لن يترشح لمنصب الأمانة العامة لحزب المصباح وهذه التفاصيل | بوليتيك

مصطفى الرميد ينفي علاقته بمحاولة إقناع ''بنكيران '' عدم التوجه إلى مهرجان تطوان ويؤكد أنه لن يترشح

﻿ ﻿
أمس 17:03 GMT

عـــــــــــــاجل : الموت يفجع الوزير نبيل بنعبد الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.