مثير..هذا هو مصيرعصابة إجرامية خطيرة بطنجة ﻿

''شوف تيفي''
أحالت الشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، 4 أشخاص على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بعد أن تم ضبطهم من طرف فرقة البحث القضائية بحومة الدزيري، لتورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و السرقة الموصوفة وتعدد السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض و الضرب والجرح ومحاولة سرقة سيارة وإلحاق خسائر مادية بها .
وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الأمر يتعلق بكل من ''ع.ع'' الملقب ب '' كونونو'' و ''ج.ح'' الملقب ب'' ولد البلدي'' و''م.ق'' الملقب ب''الكنة'' و'' ب. ل'' الملقب ب '' تشيك نوريس'' ، وهم من ذوي السوابق العدلية ، تورطوا في عدد من عمليات السرقة استهدفت مواطنين بالشارع العام و كذاك سرقة احدى الفيلات و الاستيلاء على مبالغ مالية منها .
وأضاف المصدر ذاته أن الضحايا جميعهم تعرفوا بالإيجاب على الموقوفين المذكورين، الذين اعترفوا بالمنسوب اليهم وأنهم غالبا ما يكونوا في حالة تخدير قصوى طيلة اليوم .