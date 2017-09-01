 مصطفى الرميد ينفي علاقته بمحاولة إقناع ''بنكيران '' عدم التوجه إلى مهرجان تطوان ويؤكد أنه لن يترشح لمنصب الأمانة العامة لحزب ''المصباح'' وهذه التفاصيل ﻿
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مصطفى الرميد ينفي علاقته بمحاولة إقناع ''بنكيران '' عدم التوجه إلى مهرجان تطوان ويؤكد أنه لن يترشح لمنصب الأمانة العامة لحزب ''المصباح'' وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 12 شتنبر 2017 / 02:49 مصطفى الرميد ينفي علاقته بمحاولة إقناع بنكيران عدم التوجه إلى مهرجان تطوان ويؤكد أنه لن يترشح لمنصب الأمانة العامة لحزب المصباح وهذه التفاصيل | بوليتيك
مصطفى الرميد ينفي علاقته بمحاولة إقناع ''بنكيران '' عدم التوجه إلى مهرجان تطوان ويؤكد أنه لن يترشح لمنصب الأمانة العامة لحزب ''المصباح'' وهذه التفاصيل
فند ''مصطفى الرميد'' عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما جاء في صدر صحيفة ''الصباح'' أن العثماني والرميد يمنعان بنكيران من الكلام وقيادة الحزب جنبت ''المصباح'' الوقوع في تصادم جديد من جهات عليا

'''شــوف تيفي''

فند ''مصطفى الرميد'' عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما جاء في صدر صحيفة ''الصباح'' أن العثماني والرميد يمنعان بنكيران من الكلام وقيادة الحزب جنبت ''المصباح'' الوقوع في تصادم جديد من جهات عليا .

وكتب ''الرميد'' في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' ما نصه :''تحت عنوان (العثماني و الرميد يمنعان بنكيران من الكلام) كتبت جريدة الصباح مقالا هذا اليوم الاثنين 11سبتمبر 2017 لا أبالغ ان قلت انه من بنات افكار صاحبه، وانه لايمت الى الحقيقة بصلة اطلاقا.''

وأضــاف في ذات التدوينة : ''وجذير بالذكر اني لما علمت عبر وساءل التواصل الاجتماعي بالغاء المهرجان الخطابي الذي كان من المقرر ان يترأسه الاخ الامين العام الاستاذ بنكيران بتطوان لفاءدة الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الاخ ادعمار ، اتصلت به اي بالاخ الامين العام لمعرفة سبب الالغاء خاصة وان بعض التعليقات كانت تلمح الى حصول منع تعسفي لهذا النشاط الحزبي ، فاكد لي الاخ الامين العام ان الالغاء كان اراديا ولاعلاقة له باي قرار من اي جهة كما تم ترويجه.''

ونفى نيته الترشح لمنصب الأمين العام خلال المؤتمر الثامن لحزب ''البيجيدي'' قائلا: ''وبناء على ذلك اؤكد ان ماورد بالمقال المذكور كذب وافتراء كنت اتمنى ان لاتقع فيه جريدة الصباح، مضيفا عدم صحة مايروج حول اي تطلع من قبلي لتحمل المسؤولية الاولى في الحزب. ، بل اني غير معني مطلقا بهذه المسؤولية . وان غدا لناظره لقريب''.

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