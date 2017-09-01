 بعد 120 يوما من تعيينها.. العثماني: ''الحكومة تؤكد انخراطها في تفعيل المقتضيات العملية لتعزيز الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري لا رجعة فيه'' ﻿
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بعد 120 يوما من تعيينها.. العثماني: ''الحكومة تؤكد انخراطها في تفعيل المقتضيات العملية لتعزيز الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري لا رجعة فيه''

بتاريــخ : 12 شتنبر 2017 / 02:35 بعد 120 يوما من تعيينها.. العثماني: الحكومة تؤكد انخراطها في تفعيل المقتضيات العملية لتعزيز الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري لا رجعة فيه | بوليتيك
بعد 120 يوما من تعيينها.. العثماني: ''الحكومة تؤكد انخراطها في تفعيل المقتضيات العملية لتعزيز الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري لا رجعة فيه''
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، انخراط الحكومة في تفعيل المقتضيات العملية لتعزيز الاختيار الديمقراطي، كثابت دستوري لا رجعة فيه.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، انخراط الحكومة في تفعيل المقتضيات العملية لتعزيز الاختيار الديمقراطي، كثابت دستوري لا رجعة فيه.

وأوضح رئيس الحكومة، في وثيقة تضمنت حصيلة أربعة أشهر من العمل الحكومي (120 يوم 120 إجراء)، أن هذه المقتضيات تتوجه أساسا إلى تعزيز مشاركة المواطنين والإنصات إليهم والتعاطي مع قضاياهم عن قرب، ودعم المجتمع المدني، ودعم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتعزيز منظومة الحريات وحقوق الانسان ودعم استقلال القضاء، وتقوية التعاون مع البرلمان، واستكمال تنزيل ورش الجهوية.

وفي مجال ''العدل وحقوق الإنسان''، سلط السيد العثماني الضوء في هذا الخصوص على اعتماد الحكومة لمشروع القانون 76.15 الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وإقرار الآليات الوطنية الخاصة بمناهضة التعذيب وحماية الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة (مجلس الحكومة بتاريخ 25 ماي 2017) ومشروع قانون رقم 14-16 يتعلق بمؤسسة الوسيط (مجلس الحكومة بتاريخ 18 ماي 2017).

وأورد في هذا السياق أيضا استكمال ورش استقلال القضاء باعتماد قانون رقم 17 ـ 37 المتعلق بــ ''نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة''، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه، إلى جانب مواكبة وإرساء استقلال السلطة القضائية، والشروع في تحيين الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الانسان.

كما أبرز على هذا المستوى توسيع منصات الطلبات عبر الإنترنت لتسهيل الحصول على الخدمات القضائية، بهدف تمكين المتقاضين والمرتفقين من توجيه طلباتهم إلى المحكمة عبر الإنترنت، ومعالجة الطلبات والإشعار بالمآلات، وتمكين المرتفق من تتبع مآل طلبه عبر الانترنت في حينه، إلى جانب مواصلة إلغاء نظام القفة في السجون وإرساء نظام جديد للتغذية بهدف التخفيف من معاناة الأسر وأنسنة السجون، والذي تم تطبيقه في 58 مؤسسة سجنية على أن تبلغ 73 مؤسسة في نهاية أكتوبر المقبل، بنسبة 95 بالمائة في أفق تعميمه على جميع المؤسسات في نهاية 2017.

وفي الشق المتعلق بحصيلة أربعة أشهر من عمل الحكومة على مستوى الديمقراطية التشاركية، أورد رئيس الحكومة نموذج تفعيل مشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام وممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية من خلال اعتماد المرسوم رقم 2.16.773 المحدث للجنة العرائض وإرساء لجنة العرائض برئاسة رئيس الحكومة وبدء حملة للتعريف وشرح شروط وكيفية ممارسة هذا الحق وفقا لدليل عملي، وتخصيص خط هاتفي لمواكبة المواطنين والجمعيات وإطلاق برنامج تكويني لـ 1200 فاعل جمعوي على تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.

وأبرز أيضا إحداث اللجنة التقنية الدائمة لتعزيز التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية للبرلمان ومقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب والمستشارين (منشور لرئيس الحكومة في 28 يونيو 2017 وعقد أول اجتماع اللجنة التقنية يوم 21 يوليوز 2017)، وإطلاق آلية لتتبع التعهدات الحكومية في البرلمان، إلى جانب إصدار التقرير الأول حول الشراكات بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني تكريسا للشفافية في منح الدعم العمومي، وتحديث بوابة الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى تحسين الولوجية والشفافية والحكامة الجيدة في منح التمويل العمومي لفائدة هذه المنظمات.

وبشأن الأمازيغية، توقف العثماني عند إطلاق عملية تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات والمعاهد العليا (المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما ، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمدرسة الوطنية العليا للإدارة والمعهد العالي للقضاء) وذلك في إطار النهوض باللغة الأمازيغية، بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 29 يونيو 2017).

وفي ما يتعلق بالجهوية المتقدمة، تناول رئيس الحكومة تسريع اعتماد وإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالقوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية (31 مرسوما صودق عليها في ثلاثة مجالس حكومية في انتظار استكمالها بـ 3 مراسيم أخرى)، موضحا أن هذه المراسيم ستسهم في تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها فعليا.

وقال إن الحكومة اعتمدت في هذا الصدد مقاربة جديدة تمكن من تتبع الأوراش والبرامج التنموية الجهوية والمحلية، بصفة منتظمة وناجعة، والتقدم بالوتيرة المطلوبة في الإنجاز، واستباق الصعوبات التي قد تطرح، وتنسيق الجهود بما يمكن من ربح الوقت، حيث تم في هذا الإطار الشروع في تنفيذ برنامج زيارات رئيس الحكومة وفريق حكومي لجهات المملكة.

وبخصوص إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أفاد ببدء تنفيذ 50 في المائة من قيمة برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي والمحددة في 24 مليون درهم، موضحا أنه تم التوقيع على 6 اتفاقيات إطار مع المجالس الجهوية ل 6 جهات (فاس-مكناس، وخنيفرة-بني ملال، وسوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، والداخلة-وادي الذهب، وجهة مراكش-آسفي).

وأورد على المستوى ذاته إعداد والمصادقة على 8 اتفاقيات همت 5577 بناية آيلة للسقوط بتنسيق بين وزارتي إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية، واعتماد الإطار التنظيمي لتطبيق أحكام القانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، بما يحدد الواجبات والمسؤوليات وحماية الحقوق والضمانات المرتبطة بها، ولاسيما فيما يهم الرخص والبناء والهدم والمخالفات والمعاينات المرتبطة بها واللجوء إلى القضاء (دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تحت رقم 07-17 بتاريخ 1 غشت 2017).

ومن ضمن انجازات الحكومة خلال هذه المرحلة، وفقا لرئيس الحكومة، إعلان مدينة القصر الكبير مدينة بدون صفيح بتاريخ 26 يوليوز 2017، ونشر ما يفوق 115 وثيقة تعمير إضافية على مواقع الانترنيت للوكالات الحضرية.

 

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