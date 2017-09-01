 مغربي من بين 10 نجوم من البوب تبرعوا بالملايين للأعمال الخيرية..وها شنو دار ﻿
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مغربي من بين 10 نجوم من البوب تبرعوا بالملايين للأعمال الخيرية..وها شنو دار

بتاريــخ : 12 شتنبر 2017 / 02:32 مغربي من بين 10 نجوم من البوب تبرعوا بالملايين للأعمال الخيرية..وها شنو دار | دولي
مغربي من بين 10 نجوم من البوب تبرعوا بالملايين للأعمال الخيرية..وها شنو دار
كشفت شبكة ''سي إن إن'' أن من بين 10 نجوم للبوب تبرعوا بالملايين للأعمال الخيرية نجم مغربي، ويتعلق الأمر بـ ''فرينش مونتانا''.

''شوف تيفي''

كشفت شبكة ''سي إن إن'' أن من بين 10 نجوم للبوب تبرعوا بالملايين للأعمال الخيرية نجم مغربي، ويتعلق الأمر بـ ''فرينش مونتانا''.

وأوضحت الشبكة البريطانية عبر موقعها الالكتروني أن المغربي ''كريم خربوش'' أو فرينش مونتانا كما يعرفه عشاقه، قام بالتبرع بمليون دولار للأطفال الفقراء والمدارس المتعثرة، وقام مؤخرا بإنشاء مؤسسة خيرية تساعد في بناء مركز طبي في أوغندا، وتبرع لهذا الغرض بـ 100 ألف دولار وتبعه العديد من رفاقه وأصدقائه في هذا الأمر.

وإلى جانب النجم العالمي المغربي مونتانا، أكدت أن نجوما آخرين تبرعوا بملايين الدولارات، ويتعلق الأمر بكل من برونو مارس وتشانس ذي رابر، وريهانا.

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المغرب شوف تيفي فرينش مونتانا البوب التبرع الأعمال الخيرية

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