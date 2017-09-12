بالصور..هذا هو قاتل سيدة بواسطة برغي بمدينة مراكش ﻿

تمكنت عناصر الأمن بولاية مراكش، اليوم الاثنين، من فك لغز جريمة القتل التي راحت ضحيتها سيدة ستينية تسمى قيد حياتها ''رقية. ر'' بمنزلها بديور المساكين.

''شوف تيفي''



تمكنت عناصر الأمن بولاية مراكش، اليوم الاثنين، من فك لغز جريمة القتل التي راحت ضحيتها سيدة ستينية تسمى قيد حياتها ''رقية. ر'' بمنزلها بديور المساكين.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فقد اعتقلت عناصر الشرطة القضائية الجاني المسمى حفيظ والملقب ب''سييرو'' والذي يقطن بجوار منزل الهالكة بالوحدة الثالثة بالحي المحمدي.

وكشف المصدر ذاته أن الأبحاث الامنية اعتمدت على تحليل البصمات التي تم رفعها من مسرح الجريمة، بالإضافة الى قرائن مادية قادت الى تحديد هوية الجاني الذي تم إخضاعه للتحقيق الأمني الدقيق بمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قبل وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين عرضه امام الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش.



تجدر الإشارة إلى أن ساكنة ديور المساكين، استيقظت صباح أول أمس السبت، على خبر العثور على السيدة ''رقية'' جثة هامدة بعدما عمد قاتلها الى غرس برغي ''تورنوفيس''بدماغها.