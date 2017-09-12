بالصورة..هذا هو مصير شاب فضحته صورته في الفايسبوك وكشفته وهو متلبس بترويج الحشيش بالقنيطرة ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، يوم أمس الأحد 10 شتنبر الجاري، من توقيف شخص كان قد ظهر في صور منشورة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وهو يقوم بترويج قطع من مخدر الشيرا بأحد

''شوف تيفي''



تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، يوم أمس الأحد 10 شتنبر الجاري، من توقيف شخص كان قد ظهر في صور منشورة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وهو يقوم بترويج قطع من مخدر الشيرا بأحد الأحياء السكنية بالمدينة.



وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فقد تفاعلت مصالح الأمن بسرعة مع هذه الصور والتدوينات المرافقة لها، حيث تم تحديد مكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في حالة تلبس بحيازة 80 غراما من المخدرات كان يعرضها للترويج.

وأكد المصدر ذاته بأن المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية في مجال الحيازة والاتجار في المخدرات، تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.