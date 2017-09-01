صادم..مغربيات يسيطرن على سوق الدعارة بمليلية ﻿

كشف تقرير حديث صادر عن مركز إسباني للبحوث والدراسات في مجال الحقوق المدنية عن وجود عدد كبير من المغربيات يمتهن الجنس والدعارة بأحياء مليلية المحتلة وشوارعها والمنازل المخصصة لذلك، أغلبهن من

''شوف تيفي''

كشف تقرير حديث صادر عن مركز إسباني للبحوث والدراسات في مجال الحقوق المدنية عن وجود عدد كبير من المغربيات يمتهن الجنس والدعارة بأحياء مليلية المحتلة وشوارعها والمنازل المخصصة لذلك، أغلبهن من البيضاء والرباط وبعض مدن الشمال تتراوح أعمارهن بين 18 و 24 سنة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء فقد قدر مركز الأبحاث عدد بائعات الجنس المغربيات بـ 1000 عاهرة، أي ما يمثل مجموع عاهرات المدينة المحتلة، يأتين إليها يوميا من معبر بني نصار وأغلبهن يتوفرن على تأشيرات للدخول والخروج.

وقالت ماريا خيخوس مارتين رئيسة المركز إن أغلب المغربيات اللواتي يمارسن الجنس مهنة، يتحدرن من المنطقة المجاورة بني نصار وبعضهن قادمات من مدن بعيدة مثل البيضاء والرباط وبني ملال ومراكش، ويكترين بيوتا وغرفا ومنازل بالمناطق المجاورة ويدخلن في أوقات متفرقة إلى مليلية لامتهان الدعارة.

وأكدت ماريا خيخوس أن العاهرات يتوزعن على مجموعات حسب طبيعة الزبناء، ومجموعات تدخل صباحا إلى المدينة وتغادر في ما بعد الزوال ومجموعات أخرى تشتغل بالليل وتسهر إلى الساعات الأولى من اليوم الموالي.