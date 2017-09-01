سفارة المغرب بواشنطن تكشف حقيقة وجود خسائر في الأرواح في صفوف المواطنين المغاربة جراء إعصاري هارفي وإيرما ﻿

على إثر الإعصارين (هارفي، وإيرما) اللذين اجتاحا السواحل الجنوبية الغربية للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة تكساس وفلوريدا، تتابع سفارة المملكة المغربية بواشنطن وكذا القنصلية العامة بنيويورك،

''شوف تيفي ''+'' وم ع''

على إثر الإعصارين (هارفي، وإيرما) اللذين اجتاحا السواحل الجنوبية الغربية للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة تكساس وفلوريدا، تتابع سفارة المملكة المغربية بواشنطن وكذا القنصلية العامة بنيويورك، بانشغال، وضعية المواطنين المغاربة بالمناطق المتضررة التي تعرف تمركزا قويا لأفراد الجالية وخاصة في هيوستن (تكساس) وساراسوتا وميامي (فلوريدا).

وذكر بلاغ لسفارة المغرب بواشنطن اليوم الاثنين، أنه ''حسب معطيات تم استقاؤها بتاريخه، فإنه لم يتم تسجيل أي ضحية في صفوف مواطنينا'' موضحا أن العاصفة مست العديد من الأسر المغربية مخلفة أضرارا مادية.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ ، تم تعميم بلاغ على أفراد الجالية المغربية يدعوهم الى التقيد بتعليمات وإجراءات السلامة التي أقرتها السلطات المحلية المعنية، ويهيب بهم التواصل مع خلية اليقظة التي تم إحداثها على مستوى المصالح القنصلية.

وأبرز البلاغ أنه في إطار دعمها ومساندتها للجالية المغربية، فإن سفارة المملكة وبتنسيق مباشر مع ممثلي الجالية المغربية في عين المكان، ''تعبر عن دعمها وتضامنها الكامل مع المتضررين، وتعتزم ، لهده الغاية، إيفاد لجنة لتفقد وضع مواطنينا وتلقي تظلماتهم''، مشيرا الى أنه سيتم تنظيم ''قنصلية متنقلة'' في اقرب الآجال من أجل تأمين مواكبة عن قرب وتقديم العون للأشخاص الذين ضاعت منهم وثائقهم وتمكينهم منها.