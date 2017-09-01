عاجل..القرطاس بالبيضاء..مشرمل واجه رجال الشرطة بسيف..وها شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن رجال شرطة ينتمون لفرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني، اضطروا إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين، بالقرب من مسجد الحاج فاتح بحي الألفة بالبيضاء، خلال محاولتهم

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن رجال شرطة ينتمون لفرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني، اضطروا إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين، بالقرب من مسجد الحاج فاتح بحي الألفة بالبيضاء، خلال محاولتهم إيقاف شخص يحمل سلاحا أبيض عبارة عن سيف.

وحسب المصدر ذاته فإن فرقة الدراجين، حلت بالقرب من مسجد الحاج فاتح، عقب توصل المصالح الأمنية بإخبارية من صاحبة مكتبة لبيع الكتب المدرسية، تفيد بأن شابا في حالة هسترية هاجم وهدد بواسطة سلاح أبيض، مشيرا إلى أن هذا الأخير قاوم رجلي شرطة ينتميان للفرقة الأمنية المذكورة، ما دفع بأحدهما إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء ما مكن من شل حركته وإيقافه.

وأضاف المصدر ذاته أن فرقة الدراجين، نقلت الموقوف إلى دائرة الاستمرار رقم 20 بليساسفة وذلك قبل إحالته على الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي الحسني.