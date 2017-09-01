عاجل ورسميا..هذه هي تفاصيل إطلاق شرطي لرصاصة خلال توقيف جانح عرض حياة المواطنين للخطر بالبيضاء ﻿

في جديد واقعة مسجد الحاج فاتح بالألفة والتي كشفت ''شوف تيفي'' عن تفاصيلها الأولى، أكدت المديرية العامة للأمن أن شرطيا يعمل بفرقة الدراجين بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء أطلق رصاصة

''شوف تيفي''+'' و م ع''

في جديد واقعة مسجد الحاج فاتح بالألفة والتي كشفت ''شوف تيفي'' عن تفاصيلها الأولى، أكدت المديرية العامة للأمن أن شرطيا يعمل بفرقة الدراجين بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء أطلق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي، مساء اليوم الاثنين، وذلك خلال عملية توقيف جانح كان في حالة تخدير متقدمة وعرض حياة المواطنين للخطر بواسطة السلاح الأبيض.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به، واستنادا الى المعلومات الأولية للبحث، أحدث خسائر مادية بمحل تجاري بحي الولفة بمدينة الدار البيضاء، وهدد أمن وسلامة المواطنين بواسطة سكين كان بحوزته، كما أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، وهو ما اضطر أحد الدراجين لإطلاق رصاصة تحذيرية ساعدت على توقيف المعني بالأمر وتجريده من السلاح الأبيض.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.