 مؤثر...أمن إنزكان يعتقل سلفيا هتك عرض طفل بمنزله تحت ''التهديد بالإنتقام'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير و بالفيديو..شوفو كيفاش غادي يهزو طوموبيلة فالتراكس من الشارع فكازا | بووز

مثير و بالفيديو..شوفو كيفاش غادي يهزو طوموبيلة فالتراكس من الشارع فكازا

عاجل..القرطاس بالبيضاء..مشرمل واجه رجال الشرطة بسيف..وها شنو وقع | مجتمع

عاجل..القرطاس بالبيضاء..مشرمل واجه رجال الشرطة بسيف..وها شنو وقع

عاجل ورسميا..هذه هي تفاصيل إطلاق شرطي لرصاصة خلال توقيف جانح عرض حياة المواطنين للخطر بالبيضاء | مجتمع

عاجل ورسميا..هذه هي تفاصيل إطلاق شرطي لرصاصة خلال توقيف جانح عرض حياة المواطنين للخطر بالبيضاء

مؤثر...أمن إنزكان يعتقل سلفيا هتك عرض طفل بمنزله تحت التهديد بالإنتقام | مجتمع

مؤثر...أمن إنزكان يعتقل سلفيا هتك عرض طفل بمنزله تحت ''التهديد بالإنتقام''

هام لجميع المغاربة : ها جديد المصادقة على الوثائق رسميا وبلسان رئيس الحكومة | بووز

هام لجميع المغاربة : ها جديد ''المصادقة على الوثائق'' رسميا وبلسان رئيس الحكومة

فيديو.. نجم أشهر أغنية في العالم يتجول في شوارع المغرب | بووز

فيديو.. نجم أشهر أغنية في العالم يتجول في شوارع المغرب

عاجل..السعودية تلقي القبض على شبكة استخباراتية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد | دولي

عاجل..السعودية تلقي القبض على شبكة استخباراتية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد

بالفيديو.. شفار محيح على البوليس فالشارع العام.. شوفو شنو وقع للبوليس | بووز

بالفيديو.. شفار محيح على البوليس فالشارع العام.. شوفو شنو وقع للبوليس

عاجل.. بيان ناري من الدول العربية المقاطعة لدولة قطر | دولي

عاجل.. بيان ناري من الدول العربية المقاطعة لدولة قطر

''رعاة'' سياسة الريع

مؤثر...أمن إنزكان يعتقل سلفيا هتك عرض طفل بمنزله تحت ''التهديد بالإنتقام''

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 23:52 مؤثر...أمن إنزكان يعتقل سلفيا هتك عرض طفل بمنزله تحت التهديد بالإنتقام | مجتمع
مؤثر...أمن إنزكان يعتقل سلفيا هتك عرض طفل بمنزله تحت ''التهديد بالإنتقام''
تمكنت الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان التابعة لولاية أمن أكادير، من إعتقال شخص بتهمة هتك عرض قاصر يبلغ ثماني سنوات من عمره، ويتابع دراسته بالمستوى الإبتدائي بحي تراست بمدينة إنزكان.

شوف تيفي

تمكنت الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان التابعة لولاية أمن أكادير، من إعتقال شخص بتهمة هتك عرض قاصر يبلغ ثماني سنوات من عمره، ويتابع دراسته بالمستوى الإبتدائي بحي تراست بمدينة إنزكان.

ووفق مصادر مقربة من عائلة الضحية، فقد تم وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، والذي أمر الأمن بمنطقة إنزكان بتوقيف المعني بالأمر ومباشرة التحريات والتحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وأضاف ذات المصدر، أن الشرطة تمكنت يوم أمس الأحد من إعتقال المشتبه به ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لدى أمن إنزكان، حيث كشفت المعطيات الأولية أن السلفي المعروف بحي تراست والمزداد سنة 1982 قام بممارسة شدوده الجنسي على الطفل القاصر ثلاثة مرات متتالية بمنزله تحت التهديد بالإنتقام من الطفل الصغير إن أخبر أسرته، لكن الطفل ظهرت عليه بوادر أزمة نفسية ليقوم بإخبار والده الذي إنتابته شكوك حول تصرفات فلذة كبده.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أكادير الطفل القاصر الشكوك شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..القرطاس بالبيضاء..مشرمل واجه رجال الشرطة بسيف..وها شنو وقع | مجتمع

عاجل..القرطاس بالبيضاء..مشرمل واجه رجال الشرطة بسيف..وها شنو وقع

عاجل ورسميا..هذه هي تفاصيل إطلاق شرطي لرصاصة خلال توقيف جانح عرض حياة المواطنين للخطر بالبيضاء | مجتمع

عاجل ورسميا..هذه هي تفاصيل إطلاق شرطي لرصاصة خلال توقيف جانح عرض حياة المواطنين للخطر بالبيضاء

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة زنيبر وشوف تيفي | مجتمع

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة ''زنيبر'' و''شوف تيفي''

بالصور.. حيوانات جديدة بحديقة سندباد بالبيضاء | مجتمع

بالصور.. حيوانات جديدة بحديقة سندباد بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو مخلفات فوضى المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال بالدارالبيضاء/جروح و كسور | بــووز
منذ 51 ثانية

شوفو مخلفات فوضى المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال بالدارالبيضاء/جروح و كسور

خبر اليوم: بالفيديو.. تفاصيل مؤلمة حول جنازة قائدة السلطة الشابة خولة ضحية فاجعة الفقيه بنصالح | خبر اليوم

خبر اليوم: بالفيديو.. تفاصيل مؤلمة حول جنازة قائدة السلطة الشابة خولة ضحية فاجعة الفقيه بنصالح

أقوى لحظات إعصار إيرما الذي ضرب ولاية فلوريدا في أمريكا | زووم

أقوى لحظات إعصار إيرما الذي ضرب ولاية فلوريدا في أمريكا

الداودي يؤكد..بنكيران محضرش للقاء الأغلبية حيث رافض.. واش نغطيو الشمس بالغربال..راه كولشي باين | بــووز

الداودي يؤكد..بنكيران محضرش للقاء الأغلبية حيث رافض.. واش نغطيو الشمس بالغربال..راه كولشي باين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير و بالفيديو..شوفو كيفاش غادي يهزو طوموبيلة فالتراكس من الشارع فكازا | بووز
منذ 18 دقيقة

مثير و بالفيديو..شوفو كيفاش غادي يهزو طوموبيلة فالتراكس من الشارع فكازا

عاجل..القرطاس بالبيضاء..مشرمل واجه رجال الشرطة بسيف..وها شنو وقع | مجتمع

عاجل..القرطاس بالبيضاء..مشرمل واجه رجال الشرطة بسيف..وها شنو وقع

عاجل ورسميا..هذه هي تفاصيل إطلاق شرطي لرصاصة خلال توقيف جانح عرض حياة المواطنين للخطر بالبيضاء | مجتمع

عاجل ورسميا..هذه هي تفاصيل إطلاق شرطي لرصاصة خلال توقيف جانح عرض حياة المواطنين للخطر بالبيضاء

مؤثر...أمن إنزكان يعتقل سلفيا هتك عرض طفل بمنزله تحت التهديد بالإنتقام | مجتمع

مؤثر...أمن إنزكان يعتقل سلفيا هتك عرض طفل بمنزله تحت ''التهديد بالإنتقام''

﻿ ﻿
أمس 17:03 GMT

عـــــــــــــاجل : الموت يفجع الوزير نبيل بنعبد الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.