مؤثر...أمن إنزكان يعتقل سلفيا هتك عرض طفل بمنزله تحت ''التهديد بالإنتقام'' ﻿

تمكنت الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان التابعة لولاية أمن أكادير، من إعتقال شخص بتهمة هتك عرض قاصر يبلغ ثماني سنوات من عمره، ويتابع دراسته بالمستوى الإبتدائي بحي تراست بمدينة إنزكان.

شوف تيفي



تمكنت الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان التابعة لولاية أمن أكادير، من إعتقال شخص بتهمة هتك عرض قاصر يبلغ ثماني سنوات من عمره، ويتابع دراسته بالمستوى الإبتدائي بحي تراست بمدينة إنزكان.



ووفق مصادر مقربة من عائلة الضحية، فقد تم وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، والذي أمر الأمن بمنطقة إنزكان بتوقيف المعني بالأمر ومباشرة التحريات والتحقيقات اللازمة حول الواقعة.



وأضاف ذات المصدر، أن الشرطة تمكنت يوم أمس الأحد من إعتقال المشتبه به ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لدى أمن إنزكان، حيث كشفت المعطيات الأولية أن السلفي المعروف بحي تراست والمزداد سنة 1982 قام بممارسة شدوده الجنسي على الطفل القاصر ثلاثة مرات متتالية بمنزله تحت التهديد بالإنتقام من الطفل الصغير إن أخبر أسرته، لكن الطفل ظهرت عليه بوادر أزمة نفسية ليقوم بإخبار والده الذي إنتابته شكوك حول تصرفات فلذة كبده.