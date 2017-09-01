 عاجل..السعودية تلقي القبض على شبكة استخباراتية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..السعودية تلقي القبض على شبكة استخباراتية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد | دولي

عاجل..السعودية تلقي القبض على شبكة استخباراتية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد

بالفيديو.. شفار محيح على البوليس فالشارع العام.. شوفو شنو وقع للبوليس | بووز

بالفيديو.. شفار محيح على البوليس فالشارع العام.. شوفو شنو وقع للبوليس

عاجل.. بيان ناري من الدول العربية المقاطعة لدولة قطر | دولي

عاجل.. بيان ناري من الدول العربية المقاطعة لدولة قطر

عاجل.. جريمة قتل بشعة تهز سيدي مومن بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. جريمة قتل بشعة تهز سيدي مومن بالبيضاء

بالصورة.. سكينة درابيل تهاجم مرة أخرى ناشري الفيديو الفاضح المنسوب لها | ثقافة و فنون

بالصورة.. سكينة درابيل تهاجم مرة أخرى ناشري الفيديو الفاضح المنسوب لها

بالصور.. رموك ينهي حياة سيدة بطريقة بشعة ببركان | حوادث و حقوق

بالصور.. رموك ينهي حياة سيدة بطريقة بشعة ببركان

عاجل وبالفيديو..هذا ما قرره القضاء في حق البزناس اللي تعدى على رجلي الدرك الملكي ضواحي آسفي | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا ما قرره القضاء في حق ''البزناس'' اللي تعدى على رجلي الدرك الملكي ضواحي آسفي

بالصورة.. بن كيران يحل ببيت بن عبد الله لمواساته في وفاة والدته أميمة رمزي | بوليتيك

بالصورة.. بن كيران يحل ببيت بن عبد الله لمواساته في وفاة والدته ''أميمة رمزي''

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة زنيبر وشوف تيفي | مجتمع

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة ''زنيبر'' و''شوف تيفي''

''رعاة'' سياسة الريع

عاجل..السعودية تلقي القبض على شبكة استخباراتية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 23:10 عاجل..السعودية تلقي القبض على شبكة استخباراتية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد | دولي
عاجل..السعودية تلقي القبض على شبكة استخباراتية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد
كشفت ''وكالة سبوتينك'' الروسية قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، أن رئاسة أمن الدولة السعودية، أعلنت القبض على مجموعة من الأشخاص يعملون لصالح جهات أجنبية.

"شوف تيفي"

كشفت "وكالة سبوتينك" الروسية قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، أن رئاسة أمن الدولة السعودية، أعلنت القبض على مجموعة من الأشخاص يعملون لصالح جهات أجنبية.

وحسب الوكالة فقد قال بيان لرئاسة أمن الدولة السعودية أن الخلية الاستخباراتية هدفت لإثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.

وأشارت الوكالة إلى أن بيان رئاسة أمن الدولة، أكد تمكن السعودية خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن السعودية ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسِلْمها الاجتماعي، بهدف إثارة الفتنة، والمساس باللحمة الوطنية، وقد تم تحييد خطرهم، والقبض عليهم بشكل متزامن، وهم سعوديون وأجانب، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السعودية التحقيق الاستخباراتية الدول

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. بيان ناري من الدول العربية المقاطعة لدولة قطر | دولي

عاجل.. بيان ناري من الدول العربية المقاطعة لدولة قطر

بالأرقام..الجزائريون كيتعصبوا بزاف وهذا هو السبب في وقوع جرائم القتل | دولي

بالأرقام..الجزائريون كيتعصبوا بزاف وهذا هو السبب في وقوع جرائم القتل

عاجـــــل: ثلاثون جريحا في حادث قطار بهذه الدولة | دولي

عاجـــــل: ثلاثون جريحا في حادث قطار بهذه الدولة

مذيع أمريكي يوجه صفعة لترامب..المسلمون فتحوا المساجد لضحايا إعصار إرما و نحن نفتح الكنائس للغناء | دولي

مذيع أمريكي يوجه صفعة لترامب..المسلمون فتحوا المساجد لضحايا إعصار إرما و نحن نفتح الكنائس للغناء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد 100 يوم:العثماني :أنا متفائل بالإنجازات التي حققتها الحكومة لأننا اشتغلنا بجد لاستدراك ما فات | بــووز
منذ 2 ساعات

بعد 100 يوم:العثماني :أنا متفائل بالإنجازات التي حققتها الحكومة لأننا اشتغلنا بجد لاستدراك ما فات

فيديو جد مؤثر..أجواء ممزوجة بالدموع لحظة تشييع جنازة القائدة الشابة خولة إلى مثواها الأخير بفاس+تصريح الأب المصدوم | بــووز

فيديو جد مؤثر..أجواء ممزوجة بالدموع لحظة تشييع جنازة القائدة الشابة ''خولة'' إلى مثواها الأخير بفاس+تصريح الأب المصدوم

أخنوش: نتائج حكومة العثماني بعد 100 يوم مُرضية بمؤشرات إيجابية | بــووز

أخنوش: نتائج حكومة العثماني بعد 100 يوم مُرضية بمؤشرات إيجابية

صــــادم و بالفيديو..ساكنة الضحى بحي الرحمة بالدارالبيضاء تُوجه نداء للمسؤولين..شركة الضحى ضحكات علينا عطيناهم فلوسنا وعيشونا فالوسخ بلا ماء بلا ضوء | بــووز

صــــادم و بالفيديو..ساكنة الضحى بحي الرحمة بالدارالبيضاء تُوجه نداء للمسؤولين..شركة الضحى ضحكات علينا عطيناهم فلوسنا وعيشونا فالوسخ بلا ماء بلا ضوء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..السعودية تلقي القبض على شبكة استخباراتية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد | دولي
منذ 1 دقيقة

عاجل..السعودية تلقي القبض على شبكة استخباراتية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد

بالفيديو.. شفار محيح على البوليس فالشارع العام.. شوفو شنو وقع للبوليس | بووز

بالفيديو.. شفار محيح على البوليس فالشارع العام.. شوفو شنو وقع للبوليس

عاجل.. بيان ناري من الدول العربية المقاطعة لدولة قطر | دولي

عاجل.. بيان ناري من الدول العربية المقاطعة لدولة قطر

عاجل.. جريمة قتل بشعة تهز سيدي مومن بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. جريمة قتل بشعة تهز سيدي مومن بالبيضاء

﻿ ﻿
اليوم 17:03 GMT

عـــــــــــــاجل : الموت يفجع الوزير نبيل بنعبد الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.