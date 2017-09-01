عاجل..السعودية تلقي القبض على شبكة استخباراتية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد ﻿

كشفت ''وكالة سبوتينك'' الروسية قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، أن رئاسة أمن الدولة السعودية، أعلنت القبض على مجموعة من الأشخاص يعملون لصالح جهات أجنبية.

"شوف تيفي"

كشفت "وكالة سبوتينك" الروسية قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، أن رئاسة أمن الدولة السعودية، أعلنت القبض على مجموعة من الأشخاص يعملون لصالح جهات أجنبية.

وحسب الوكالة فقد قال بيان لرئاسة أمن الدولة السعودية أن الخلية الاستخباراتية هدفت لإثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.

وأشارت الوكالة إلى أن بيان رئاسة أمن الدولة، أكد تمكن السعودية خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن السعودية ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسِلْمها الاجتماعي، بهدف إثارة الفتنة، والمساس باللحمة الوطنية، وقد تم تحييد خطرهم، والقبض عليهم بشكل متزامن، وهم سعوديون وأجانب، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك.