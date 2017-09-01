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عاجل.. بيان ناري من الدول العربية المقاطعة لدولة قطر

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 22:50 عاجل.. بيان ناري من الدول العربية المقاطعة لدولة قطر | دولي
عاجل.. بيان ناري من الدول العربية المقاطعة لدولة قطر
أصدرت الدول العربية الأربع ''السعودية، مصر، الإمارات، البحرين''، بيانا ليلة يومه الاثنين، ردت فيه على كلمة وزير خارجية قطر أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث أكد البيان أن كلمة الوزير القطري لا تعبر عن وجود

"شوف تيفي"

 أصدرت الدول العربية الأربع "السعودية، مصر، الإمارات، البحرين"، بيانا ليلة يومه الاثنين، ردت فيه على كلمة وزير خارجية قطر أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث أكد البيان أن كلمة الوزير القطري لا تعبر عن وجود نوايا صادقة للتعاطي إيجابا مع جهود الوساطة الكويتية المقدرة.

وحسب وسائل إعلام عربية فقد قال البيان: "مزاعم الوزير القطري حول الاستعداد للحوار محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعم الإرهاب كما طالبت الدول الأربع".

وأكدت ذات المصادر أن البيان، أشار إلى أن كلمة وزير خارجية قطر أمام مجلس حقوق الإنسان تعكس نهج الدوحة في تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة.

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