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عاجل وبالفيديو..هذا ما قرره القضاء في حق ''البزناس'' اللي تعدى على رجلي الدرك الملكي ضواحي آسفي

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 21:37 عاجل وبالفيديو..هذا ما قرره القضاء في حق البزناس اللي تعدى على رجلي الدرك الملكي ضواحي آسفي | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو..هذا ما قرره القضاء في حق ''البزناس'' اللي تعدى على رجلي الدرك الملكي ضواحي آسفي
علمت ''شؤف تيفي'' من مصدرها أن المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، قضت قبل قليل من يومه الاثنين، بسجن تاجر المخدرات بطل فيديو الاعتداء على رجلي الدرك الملكي بالصويرية لخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية

"شوف تيفي"

علمت "شؤف تيفي" من مصدرها أن المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، قضت قبل قليل من يومه الاثنين، بسجن تاجر المخدرات بطل فيديو الاعتداء على رجلي الدرك الملكي بالصويرية لخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم.

وأكد المصدر ذاته أن ذات المحكمة من المنتظر أن تعلن غدا الثلاثاء، عن حكمها في حق الطرف الثاني الذي ظهر في الفيديو، ويتعلق الأمر بإبن تاجر المخدرات الذي حاول مساعدة والده ومنع رجال الدرك الملكي من اعتقاله.

وأكد ذات المصدر أن المعنيين بالأمر، تمت متابعتهما بالاتجار في المخدرات والسكر العلني والاتجار في الخمور وإهانة رجال قوة عمومية.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت سباقة للكشف عن المعطيات الأولى للواقعة والتي جرت فصولها بمنطقة الصويرية ضواحي آسفي.

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