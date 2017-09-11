 بالصورة.. بن كيران يحل ببيت بن عبد الله لمواساته في وفاة والدته ''أميمة رمزي'' ﻿
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بالصورة.. بن كيران يحل ببيت بن عبد الله لمواساته في وفاة والدته أميمة رمزي | بوليتيك

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بالصورة.. بن كيران يحل ببيت بن عبد الله لمواساته في وفاة والدته ''أميمة رمزي''

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 21:21 بالصورة.. بن كيران يحل ببيت بن عبد الله لمواساته في وفاة والدته أميمة رمزي | بوليتيك
بالصورة.. بن كيران يحل ببيت بن عبد الله لمواساته في وفاة والدته ''أميمة رمزي''
حل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران مساء اليوم الإثنين بمنزل الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله لتعزيته ومواساته في وفاة والدته ''أميمة رمزي'' التي لفظت

شوف تيفي

حل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران مساء اليوم الإثنين بمنزل الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله لتعزيته ومواساته في وفاة والدته "أميمة رمزي" التي لفظت أنفاسها الأخيرة صبيحة اليوم بمستشفى الشيخ زايد بمدينة الرباط بعد صراع طويل مع المرض.

ووصل رئيس الحكومة السابق، إلى بيت بن عبد الله بالرباط لتقديم واجب العزاء ومواساة حليفه السابق، حيث أن بن كيران زار الراحلة عدة مرات أثناء معاناتها الطويلة مع المرض، لعلمه الدقيق بمكانتها لدى نبيل بن عبد الله الذي تأثر كثيرا بخبر وفاتها وفق مصادر مقربة.

وتوفيت "أميمة رمزي" عن سن يناهز 84 سنة، صبيحة اليوم الاثنين 11 شتنبر 2017 بالرباط، كما سيوارى جثمان الفقيدة غدا الثلاثاء 12 شتنبر 2017 انطلاقا من مسجد بزنقة حريز بالحي الاداري اليوسفية بالرباط في اتجاه مقبرة الشهداء بعد الصلاة عليها ظهر ا في مسجد الشهداء.

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ين كيران الام التقدم شوف تيفي

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