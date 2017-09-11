بالصور.. حيوانات جديدة بحديقة سندباد بالبيضاء ﻿

استقبلت حديقة سندباد في إطار إلتزامها بتنويع وتطوير حديقة الحيوانات، أجناسا جديدة، ويتعلق الأمر بـ 4 مقيمين جدد، وهم 3 أوريكس من الإناث و ذكر، تم جلبهم من حديقة الحيوانات بإسبانيا.

"شوف تيفي"

استقبلت حديقة سندباد في إطار إلتزامها بتنويع وتطوير حديقة الحيوانات، أجناسا جديدة، ويتعلق الأمر بـ 4 مقيمين جدد، وهم 3 أوريكس من الإناث و ذكر، تم جلبهم من حديقة الحيوانات بإسبانيا.

وحسب بلاغ صحفي لإدارة سندباد، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن أوريكس الغزال، هو ظبي أبيض كبير مع معطف قصير، و قرون طويلة ورفيعة، يمكن أن تصل إلى 1.20 متر، وهو يقطن بالصحراء، حيث كان يبلغ عدده مليون رأس، غير أن الصيد المفرط والتغيرات المناخية تسببت في إنقراضه، مع إعلان ذلك رسميا سنة 2000، وقد أحدثت عدة برامج لإعادة إدماجه في البيئة الطبيعية، بما في ذلك بعض المناطق بالمغرب.

وأضاف البلاغ أن الأوريكس نوع نادر، يندمج بالسهول الأفريقية لحديقة سندباد رفقة الغزلان والزرافات، ويمكن للزوار اكتشافه في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر فرصة للجميع، للتعرف على الأجناس المختلفة من حيوانات الصحراء، مع توعية الصغار بحماية الحيوانات المتعرضة للخطر.

وأكد ذات البلاغ أن حديقة سندباد هي الحديقة الوحيدة المتواجدة بالمدينة، حيث تغطي هذه الأخيرة أكثر من 5 هكتارات، وتم تصميمها وإنجازها بشكل يمكن للحيوانات العيش في شبه حرية، وهي تستضيف حيوانات مثيرة، كالأسود والنمور والغزلان والشيهم وأيضا الزرافات بجانب حيوانات استثنائية مثل جيبون، كاتا ماكي والليمور أحمر البطن، وهي حديقة من جيل جديد، مع معايير دولية تحترم البيئة، بحيث جلبت خبراء مغاربة وأوروبيين لتصميمها وتأسيسها بمجموعة مميزة من الحيوانات. كما تم تدريب فريق خاص، لضمان رفاهية جميع الحيوانات، وخاصة صحتهم ونظامهم الغذائي.

وأشار هذا البلاغ أن حديقة الحيوانات بسندباد، تقدم لزوارها البيضاويين والسياح تجربة فريدة وغنية مليئة بالاكتشافات، وفرصة للأطفال للاستمتاع عن قرب بهذه الحيوانات البرية التي تفتخر بها كثيرا.