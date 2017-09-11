 مثير وبالصورة.. عطاوهم تعبئة إينوي كادو في علبة ديال أتاي ندموهم..وها شنو دارو زبناء مركز تجاري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة زنيبر وشوف تيفي | مجتمع

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة ''زنيبر'' و''شوف تيفي''

بالصور.. حيوانات جديدة بحديقة سندباد بالبيضاء | مجتمع

بالصور.. حيوانات جديدة بحديقة سندباد بالبيضاء

مثير وبالصورة.. عطاوهم تعبئة إينوي كادو في علبة ديال أتاي ندموهم..وها شنو دارو زبناء مركز تجاري | مجتمع

مثير وبالصورة.. عطاوهم تعبئة إينوي كادو في علبة ديال أتاي ندموهم..وها شنو دارو زبناء مركز تجاري

بالصــــور: لحظات جد مؤثرة في جنازة القائدة خولة بفاس | مجتمع

بالصــــور: لحظات جد مؤثرة في جنازة القائدة خولة بفاس

ســابقة : أخنوش يتحفظ على الدخول في حرب كلامية مع بنكيران، و العنصر و لشكر يصعدان لغة الخطاب في حضرة العثماني وإخوانه.. وهذه التفاصــيل | بوليتيك

ســابقة : ''أخنوش'' يتحفظ على الدخول في حرب كلامية مع ''بنكيران''، و ''العنصر'' و ''لشكر'' يصعدان لغة

بالأرقام..الجزائريون كيتعصبوا بزاف وهذا هو السبب في وقوع جرائم القتل | دولي

بالأرقام..الجزائريون كيتعصبوا بزاف وهذا هو السبب في وقوع جرائم القتل

مثير.. الحراكة دخلوا بزاف لأوروبا من المغرب | مجتمع

مثير.. الحراكة دخلوا بزاف لأوروبا من المغرب

صــــادم: إدانة رجل أربعيني مارس الجنس 250 مرة على طفلة تبلغ من العمر 12 عاما.. في الغابة ووراء المطاعم.. وقام بتصوير فيديوهات تجمعهما معا.. وهذه التفاصيل.. | حوادث و حقوق

صــــادم: إدانة رجل أربعيني مارس الجنس 250 مرة على طفلة تبلغ من العمر 12 عاما.. في الغابة ووراء

العثماني بعد 120 يوما من تعيين حكومته: الحكومة واصلت العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم | بوليتيك

العثماني بعد 120 يوما من تعيين حكومته: ''الحكومة واصلت العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة

''رعاة'' سياسة الريع

مثير وبالصورة.. عطاوهم تعبئة إينوي كادو في علبة ديال أتاي ندموهم..وها شنو دارو زبناء مركز تجاري

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 19:41 مثير وبالصورة.. عطاوهم تعبئة إينوي كادو في علبة ديال أتاي ندموهم..وها شنو دارو زبناء مركز تجاري | مجتمع
مثير وبالصورة.. عطاوهم تعبئة إينوي كادو في علبة ديال أتاي ندموهم..وها شنو دارو زبناء مركز تجاري
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، صورة مثيرة وساخرة في نفس الوقت والتي تظهر قيام زبناء مركز تجاري بالمغرب، بسرقة تعبئة شركة إينوي للاتصالات من داخل علبة الشاي

"شوف تيفي"

 تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، صورة مثيرة وساخرة في نفس الوقت والتي تظهر قيام زبناء مركز تجاري بالمغرب، بسرقة تعبئة شركة إينوي للاتصالات من داخل علبة الشاي "سلطان".

وقام هؤلاء الزبناء باستغلال قيام شركة الاتصالات "إينوي" بتقديم عرض جديد رفقة منتوج شاي "سلطان"، يتمثل في منحهم فرصة الحصول على التعبئة مقابل شراء علبة الشاي، إذ قام البعض منهم بفتح علب الشاي وسرقة التعبئة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر العديد منهم عن سخريتهم الشديدة من استغلال ضعف المراقبة داخل مركز تجاري وفتح علب الشاي وسرقة التعبئات، موضحين أن هذا العرض من المحتمل أن يكون الأخير ولن يتكرر مرة أخرى، نظرا للخسائر الكبيرة التي قد تتعرض لها الشركتان المذكورتان في حال تفكيرهما في عرض مشابه.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي علبة الشاي الاتصالات إينوي سلطان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة زنيبر وشوف تيفي | مجتمع

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة ''زنيبر'' و''شوف تيفي''

بالصور.. حيوانات جديدة بحديقة سندباد بالبيضاء | مجتمع

بالصور.. حيوانات جديدة بحديقة سندباد بالبيضاء

بالصــــور: لحظات جد مؤثرة في جنازة القائدة خولة بفاس | مجتمع

بالصــــور: لحظات جد مؤثرة في جنازة القائدة خولة بفاس

مثير.. الحراكة دخلوا بزاف لأوروبا من المغرب | مجتمع

مثير.. الحراكة دخلوا بزاف لأوروبا من المغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..أجواء ممزوجة بالدموع لحظة تشييع جنازة القائدة الشابة خولة إلى مثواها الأخير بفاس+تصريح الأب المصدوم | بــووز
منذ 1 دقيقة

فيديو جد مؤثر..أجواء ممزوجة بالدموع لحظة تشييع جنازة القائدة الشابة ''خولة'' إلى مثواها الأخير بفاس+تصريح الأب المصدوم

أخنوش: نتائج حكومة العثماني بعد 100 يوم مُرضية بمؤشرات إيجابية | بــووز

أخنوش: نتائج حكومة العثماني بعد 100 يوم مُرضية بمؤشرات إيجابية

صــــادم و بالفيديو..ساكنة الضحى بحي الرحمة بالدارالبيضاء تُوجه نداء للمسؤولين..شركة الضحى ضحكات علينا عطيناهم فلوسنا وعيشونا فالوسخ بلا ماء بلا ضوء | بــووز

صــــادم و بالفيديو..ساكنة الضحى بحي الرحمة بالدارالبيضاء تُوجه نداء للمسؤولين..شركة الضحى ضحكات علينا عطيناهم فلوسنا وعيشونا فالوسخ بلا ماء بلا ضوء

ردة فعل صادمة للشارع المغربي مع مواقف و حالات مجتمعية..انتظرونا في برنامج Reaction | بــووز

ردة فعل صادمة للشارع المغربي مع مواقف و حالات مجتمعية..انتظرونا في برنامج Reaction

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة زنيبر وشوف تيفي | مجتمع
منذ 36 دقيقة

بالصور: إصلاحات واسعة ببعض أحياء مقاطعة زواغة بفاس والساكنة تشكر والي الجهة ''زنيبر'' و''شوف تيفي''

بالصور.. حيوانات جديدة بحديقة سندباد بالبيضاء | مجتمع

بالصور.. حيوانات جديدة بحديقة سندباد بالبيضاء

مثير وبالصورة.. عطاوهم تعبئة إينوي كادو في علبة ديال أتاي ندموهم..وها شنو دارو زبناء مركز تجاري | مجتمع

مثير وبالصورة.. عطاوهم تعبئة إينوي كادو في علبة ديال أتاي ندموهم..وها شنو دارو زبناء مركز تجاري

بالصــــور: لحظات جد مؤثرة في جنازة القائدة خولة بفاس | مجتمع

بالصــــور: لحظات جد مؤثرة في جنازة القائدة خولة بفاس

﻿ ﻿
اليوم 17:03 GMT

عـــــــــــــاجل : الموت يفجع الوزير نبيل بنعبد الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.