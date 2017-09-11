مثير وبالصورة.. عطاوهم تعبئة إينوي كادو في علبة ديال أتاي ندموهم..وها شنو دارو زبناء مركز تجاري ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، صورة مثيرة وساخرة في نفس الوقت والتي تظهر قيام زبناء مركز تجاري بالمغرب، بسرقة تعبئة شركة إينوي للاتصالات من داخل علبة الشاي

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، صورة مثيرة وساخرة في نفس الوقت والتي تظهر قيام زبناء مركز تجاري بالمغرب، بسرقة تعبئة شركة إينوي للاتصالات من داخل علبة الشاي "سلطان".

وقام هؤلاء الزبناء باستغلال قيام شركة الاتصالات "إينوي" بتقديم عرض جديد رفقة منتوج شاي "سلطان"، يتمثل في منحهم فرصة الحصول على التعبئة مقابل شراء علبة الشاي، إذ قام البعض منهم بفتح علب الشاي وسرقة التعبئة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر العديد منهم عن سخريتهم الشديدة من استغلال ضعف المراقبة داخل مركز تجاري وفتح علب الشاي وسرقة التعبئات، موضحين أن هذا العرض من المحتمل أن يكون الأخير ولن يتكرر مرة أخرى، نظرا للخسائر الكبيرة التي قد تتعرض لها الشركتان المذكورتان في حال تفكيرهما في عرض مشابه.