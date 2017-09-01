 ســابقة : ''أخنوش'' يتحفظ على الدخول في حرب كلامية مع ''بنكيران''، و ''العنصر'' و ''لشكر'' يصعدان لغة الخطاب في حضرة ''العثماني'' وإخوانه.. وهذه التفاصــيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ســابقة : أخنوش يتحفظ على الدخول في حرب كلامية مع بنكيران، و العنصر و لشكر يصعدان لغة الخطاب في حضرة العثماني وإخوانه.. وهذه التفاصــيل | بوليتيك

ســابقة : ''أخنوش'' يتحفظ على الدخول في حرب كلامية مع ''بنكيران''، و ''العنصر'' و ''لشكر'' يصعدان لغة

بالأرقام..الجزائريون كيتعصبوا بزاف وهذا هو السبب في وقوع جرائم القتل | دولي

بالأرقام..الجزائريون كيتعصبوا بزاف وهذا هو السبب في وقوع جرائم القتل

مثير.. الحراكة دخلوا بزاف لأوروبا من المغرب | مجتمع

مثير.. الحراكة دخلوا بزاف لأوروبا من المغرب

صــــادم: إدانة رجل أربعيني مارس الجنس 250 مرة على طفلة تبلغ من العمر 12 عاما.. في الغابة ووراء المطاعم.. وقام بتصوير فيديوهات تجمعهما معا.. وهذه التفاصيل.. | حوادث و حقوق

صــــادم: إدانة رجل أربعيني مارس الجنس 250 مرة على طفلة تبلغ من العمر 12 عاما.. في الغابة ووراء

العثماني بعد 120 يوما من تعيين حكومته: الحكومة واصلت العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم | بوليتيك

العثماني بعد 120 يوما من تعيين حكومته: ''الحكومة واصلت العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة

العثماني...الحكومة منسجمة رغم الخلافات بين أحزاب الأغلبية ونعتز بدعم الملك محمد السادس | بوليتيك

العثماني...الحكومة منسجمة رغم الخلافات بين أحزاب الأغلبية ونعتز بدعم الملك محمد السادس

فضيحة.. تلاميذ أكادير يتوصلون بمحافظ فارغة من الكتب المدرسية في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة | مجتمع

فضيحة.. تلاميذ أكادير يتوصلون بمحافظ فارغة من الكتب المدرسية في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة

سعد الدين العثماني: الحكومة حرصت على تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة | بوليتيك

سعد الدين العثماني: الحكومة حرصت على تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة

امحند العنصر يفجرها...رئاسة العثماني للحكومة أفضل من بن كيران | بوليتيك

امحند العنصر يفجرها...رئاسة العثماني للحكومة أفضل من بن كيران

''رعاة'' سياسة الريع

ســابقة : ''أخنوش'' يتحفظ على الدخول في حرب كلامية مع ''بنكيران''، و ''العنصر'' و ''لشكر'' يصعدان لغة الخطاب في حضرة ''العثماني'' وإخوانه.. وهذه التفاصــيل

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 19:13 ســابقة : أخنوش يتحفظ على الدخول في حرب كلامية مع بنكيران، و العنصر و لشكر يصعدان لغة الخطاب في حضرة العثماني وإخوانه.. وهذه التفاصــيل | بوليتيك
ســابقة : ''أخنوش'' يتحفظ على الدخول في حرب كلامية مع ''بنكيران''، و ''العنصر'' و ''لشكر'' يصعدان لغة الخطاب في حضرة ''العثماني'' وإخوانه.. وهذه التفاصــيل
بعدما دافع العثماني على حصيلة أربعة أشهر من أداء حكومته اليوم الإثنين 11 شتنبر 2017، وتحدث عن إنجازاته الهامة والصعوبات والإكراهات والتحديات التي طالت الحكومة ، واعتبر الحصيلة إيجابية، ألقى ''عزيز

"شــوف تيفي" م.ق

بعدما دافع العثماني على حصيلة أربعة أشهر من أداء حكومته اليوم الإثنين 11 شتنبر 2017، وتحدث عن إنجازاته الهامة والصعوبات والإكراهات والتحديات التي طالت الحكومة ، واعتبر الحصيلة إيجابية، ألقى "عزيز أخنوش" وزير الفلاحة والصيد البحري وتنمية العالم القروي والمياه والغابات كلمة، وأكد أنه يتمنى النجاح لرئيس الحكومة في هذه التجربة وتوعد أنه سيكون سندا له وسيقدم يد العون لخلق فرص الشغل وجلب الاستثمارات وحل كل المشاكل وفند ما يشاع حول نزاعات الأغلبية الحكومية قائلا: "نشتغل بجدية وراء رئيس الحكومة وفق احترام تام ، عكس ما يقال فنحن في الأغلبية ومنسجمون وهناك تماسك ..."

فيما اعتبر "العنصر" الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والذي قدم نفسه كمواطن وفضل أن يتحدث كإبن الشعب على حد قوله ، حيث وجه مدفعيته صوب "بنكيران" وأبان أن الأغلبية السابقة ضيعت الوقت في السابق، وصرح قائلا : "التقدم الكبير هو أن الانجازات تنسب للحكومة خلاف السابق كانت الانجازات تنسب لأشخاص ولأحزاب وهذا سبب المشاكل السابقة" وأضـاف : "خاصنا نبقاو منساجمين وانوصلوا لما يريده الشعب المغربي وما ينتظره جلالة الملك".

وفجرها "ادريس لشكر" الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في وجه أصدقاء "عبد الإله بنكيران" ووجه إليه أصابع الاتهام تحت اللثام وهو يعلق على الانتخابات الجزئية حيث قال : الحكومة عالجت الانتخابات الجزئية دون أن نسمع ما كنا نسمعه في السابق" إشارة منه لبنكيران الذي كان يخرج في مثل هذه المناسبات ويتنصل من صفة رئاسة الحكومة خلال مهرجاناته الخطابية ويتحول إلى رجل يعارض الجميع خلاف "العثماني" الذي جعل نفسه في مكان محايد .

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي العثماني لشكر العنصر أخنوش الحكومة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العثماني بعد 120 يوما من تعيين حكومته: الحكومة واصلت العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم | بوليتيك

العثماني بعد 120 يوما من تعيين حكومته: ''الحكومة واصلت العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم''

العثماني...الحكومة منسجمة رغم الخلافات بين أحزاب الأغلبية ونعتز بدعم الملك محمد السادس | بوليتيك

العثماني...الحكومة منسجمة رغم الخلافات بين أحزاب الأغلبية ونعتز بدعم الملك محمد السادس

سعد الدين العثماني: الحكومة حرصت على تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة | بوليتيك

سعد الدين العثماني: الحكومة حرصت على تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة

امحند العنصر يفجرها...رئاسة العثماني للحكومة أفضل من بن كيران | بوليتيك

امحند العنصر يفجرها...رئاسة العثماني للحكومة أفضل من بن كيران

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ردة فعل صادمة للشارع المغربي مع مواقف و حالات مجتمعية..انتظرونا في برنامج Reaction | بــووز
منذ 2 ساعات

ردة فعل صادمة للشارع المغربي مع مواقف و حالات مجتمعية..انتظرونا في برنامج Reaction

أحوال الطقس : 11شتنبر2017 | الطقس

أحوال الطقس : 11شتنبر2017

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل | بــووز

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو) | بــووز

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ســابقة : أخنوش يتحفظ على الدخول في حرب كلامية مع بنكيران، و العنصر و لشكر يصعدان لغة الخطاب في حضرة العثماني وإخوانه.. وهذه التفاصــيل | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

ســابقة : ''أخنوش'' يتحفظ على الدخول في حرب كلامية مع ''بنكيران''، و ''العنصر'' و ''لشكر'' يصعدان لغة

بالأرقام..الجزائريون كيتعصبوا بزاف وهذا هو السبب في وقوع جرائم القتل | دولي

بالأرقام..الجزائريون كيتعصبوا بزاف وهذا هو السبب في وقوع جرائم القتل

مثير.. الحراكة دخلوا بزاف لأوروبا من المغرب | مجتمع

مثير.. الحراكة دخلوا بزاف لأوروبا من المغرب

صــــادم: إدانة رجل أربعيني مارس الجنس 250 مرة على طفلة تبلغ من العمر 12 عاما.. في الغابة ووراء المطاعم.. وقام بتصوير فيديوهات تجمعهما معا.. وهذه التفاصيل.. | حوادث و حقوق

صــــادم: إدانة رجل أربعيني مارس الجنس 250 مرة على طفلة تبلغ من العمر 12 عاما.. في الغابة ووراء

﻿ ﻿
اليوم 17:03 GMT

عـــــــــــــاجل : الموت يفجع الوزير نبيل بنعبد الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.