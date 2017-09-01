ســابقة : ''أخنوش'' يتحفظ على الدخول في حرب كلامية مع ''بنكيران''، و ''العنصر'' و ''لشكر'' يصعدان لغة الخطاب في حضرة ''العثماني'' وإخوانه.. وهذه التفاصــيل ﻿

بعدما دافع العثماني على حصيلة أربعة أشهر من أداء حكومته اليوم الإثنين 11 شتنبر 2017، وتحدث عن إنجازاته الهامة والصعوبات والإكراهات والتحديات التي طالت الحكومة ، واعتبر الحصيلة إيجابية، ألقى ''عزيز

"شــوف تيفي" م.ق

بعدما دافع العثماني على حصيلة أربعة أشهر من أداء حكومته اليوم الإثنين 11 شتنبر 2017، وتحدث عن إنجازاته الهامة والصعوبات والإكراهات والتحديات التي طالت الحكومة ، واعتبر الحصيلة إيجابية، ألقى "عزيز أخنوش" وزير الفلاحة والصيد البحري وتنمية العالم القروي والمياه والغابات كلمة، وأكد أنه يتمنى النجاح لرئيس الحكومة في هذه التجربة وتوعد أنه سيكون سندا له وسيقدم يد العون لخلق فرص الشغل وجلب الاستثمارات وحل كل المشاكل وفند ما يشاع حول نزاعات الأغلبية الحكومية قائلا: "نشتغل بجدية وراء رئيس الحكومة وفق احترام تام ، عكس ما يقال فنحن في الأغلبية ومنسجمون وهناك تماسك ..."

فيما اعتبر "العنصر" الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والذي قدم نفسه كمواطن وفضل أن يتحدث كإبن الشعب على حد قوله ، حيث وجه مدفعيته صوب "بنكيران" وأبان أن الأغلبية السابقة ضيعت الوقت في السابق، وصرح قائلا : "التقدم الكبير هو أن الانجازات تنسب للحكومة خلاف السابق كانت الانجازات تنسب لأشخاص ولأحزاب وهذا سبب المشاكل السابقة" وأضـاف : "خاصنا نبقاو منساجمين وانوصلوا لما يريده الشعب المغربي وما ينتظره جلالة الملك".

وفجرها "ادريس لشكر" الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في وجه أصدقاء "عبد الإله بنكيران" ووجه إليه أصابع الاتهام تحت اللثام وهو يعلق على الانتخابات الجزئية حيث قال : الحكومة عالجت الانتخابات الجزئية دون أن نسمع ما كنا نسمعه في السابق" إشارة منه لبنكيران الذي كان يخرج في مثل هذه المناسبات ويتنصل من صفة رئاسة الحكومة خلال مهرجاناته الخطابية ويتحول إلى رجل يعارض الجميع خلاف "العثماني" الذي جعل نفسه في مكان محايد .