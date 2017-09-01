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بالأرقام..الجزائريون كيتعصبوا بزاف وهذا هو السبب في وقوع جرائم القتل

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 19:11 بالأرقام..الجزائريون كيتعصبوا بزاف وهذا هو السبب في وقوع جرائم القتل | دولي
بالأرقام..الجزائريون كيتعصبوا بزاف وهذا هو السبب في وقوع جرائم القتل
كشفت وسائل إعلام جزائرية، يومه الاثنين، أن مصالح الشرطة القضائية، سجلت خلال الأسابيع الماضية وقوع جرائم تتعلق بالقتل العمدي والضرب والجرح المفضي إلى الوفاة، والتي تم بشأنها توقيف 39 مشتبها فيه ما

"شوف تيفي"

 كشفت وسائل إعلام جزائرية، يومه الاثنين، أن مصالح الشرطة القضائية، سجلت خلال الأسابيع الماضية وقوع جرائم تتعلق بالقتل العمدي والضرب والجرح المفضي إلى الوفاة، والتي تم بشأنها توقيف 39 مشتبها فيه ما بين فاعل رئيسي وشريك، وهي الجرائم التي وقعت بسبب ما يسمى بـ "النرفزة".

وحسب موقع "TSA عربي " الجزائري فقد أسفرت التحريات المنجزة من قبل عناصر الضبطية القضائية بأن السبب الرئيسي لارتكاب هذه الجرائم يعود إلى الشجارات والاستفزازات و"النرفزة"، حيث سجلت لوحدها 12 حالة من هذا النوع من العدد الإجمالي للجرائم المسجلة بما يعادل نسبة 80 في المائة.

وأضاف ذات الموقع أن الجرائم المرتكبة بسبب الخلافات العائلية، جاءت في الرتبة الثالثة بمجموع 3 حالات بنسبة 20 في المائة من المجموع، مؤكدة بأن جل هذه الجرائم ارتكبت عن طريق استعمال أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

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المغرب شوف تيفي التحريات الاستفزازات النرفزة الخلافات العائلية

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