صــــادم: إدانة رجل أربعيني مارس الجنس 250 مرة على طفلة تبلغ من العمر 12 عاما.. في الغابة ووراء المطاعم.. وقام بتصوير فيديوهات تجمعهما معا.. وهذه التفاصيل.. ﻿

أدين رجل من ولاية “ديلاوير” الأمريكية، هذا الأسبوع، بتهمة الاغتصاب بسبب قيامه بمواقعة فتاة بشكل متكرر خلال مدة 5 سنوات، بدأت حين كان عمرها 12 عامًا، وقالت شرطة مقاطعة ''نيوكاسل'' إن وايت، مارس الجنس

"شوف تيفي"

أدين رجل من ولاية “ديلاوير” الأمريكية، هذا الأسبوع، بتهمة الاغتصاب بسبب قيامه بمواقعة فتاة بشكل متكرر خلال مدة 5 سنوات، بدأت حين كان عمرها 12 عامًا، وقالت شرطة مقاطعة "نيوكاسل" إن وايت، مارس الجنس مع الفتاة لعدد لا يقل عن 250 مرة ،منذ عام 2012، وامتدت جرائمه لتصل إلى تهديد الفتاة وفقًا لإفادة خطية. حيث تم التحفظ على بعض تفاصيل التهم المسندة إليه للحفاظ على سرية شخصية الضحية التي تبلغ من العمر 12 عامًا.

وحسب " إيرم نيوز" فقد قام "وايت" بأخذها من منزلها حيث كانت في إجازة من المدرسة واصطحبها لمنزله ، وبدآ بمشاهدة التلفاز قبل أن يشرع وايت بتقبيلها لينتهي الأمر بممارسة الجنس معها، في البداية، كان الأمر يتم في منزله، وبعد أن قضى فترة في السجن بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، أصبح يقابلها في الغابة. وعندما خسر منزله، أصبح يقلها بسيارته ويمارس الجنس معها خلف أحد المطاعم. وعندما بدأت هي في قيادة السيارة، أصبحا يتقابلان في حديقة "ديلكاسل" الترفيهية والمزارع الملكية.

وقالت الفتاة للشرطة إنها شعرت بأنها "مهددة" من قبل وايت. فحين ذكرت محاولتها إنهاء الأمر أمامه، هددها بقتل نفسه، وفضحها بإخبار الناس بممارستهما الجنس ونشر الصور والفيديوهات التي تجمعهما معًا، وضبطت الشرطة رسائل كانت تقول فيها الضحية لوايت إنها تخاف منه، وتطلب منه التوقف عن التواصل معها، في النهاية، أخبرت الفتاة شخصًا ما ؛ليُبلغ الشرطة. والآن وايت في مركز إصلاح وتأهيل "هوارد آر يانغ" في "ويلمينغتون".