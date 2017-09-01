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العثماني...الحكومة منسجمة رغم الخلافات بين أحزاب الأغلبية ونعتز بدعم الملك محمد السادس

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 18:46 العثماني...الحكومة منسجمة رغم الخلافات بين أحزاب الأغلبية ونعتز بدعم الملك محمد السادس | بوليتيك
العثماني...الحكومة منسجمة رغم الخلافات بين أحزاب الأغلبية ونعتز بدعم الملك محمد السادس
صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الإثنين 11 شتنبر 2017، أن الأغلبية الحكومية منسجمة سياسيا وحكوميا رغم الخلافات القوية بين الأحزاب المشكلة لها، مؤكدا بأن هاجس كل أعضاء الحكومة عندما

شوف تيفي

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الإثنين 11 شتنبر 2017، أن الأغلبية الحكومية منسجمة سياسيا وحكوميا رغم الخلافات القوية بين الأحزاب المشكلة لها، مؤكدا بأن هاجس كل أعضاء الحكومة عندما "يستيقظون صباحا هو كيفية خدمة المواطنين".

ودافع العثماني، عن منجزات وإجراءات أغلبيته، مشددا على أن حكومته هي "حكومة الإنصات والإنجاز"، موجها التحية للأمناء العامين للأغلبية والوزراء، مشددا على أن الأغلبية منسجمة " بفعل تعاقد أخلاقي وتفاعل وتعاون قوي وليس بمنطق التنازع .. خدمة للوطن".

وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية ووزراء الحكومة ورؤساء الفرق بالبرلمان، صرح العثماني بأن الحكومة تعبر عن إعتزازها لدعم الملك محمد السادس لها، مؤكدا على عزم الأغلبية السير قدما لتحقيق طموحات المواطنين والمواطنات.

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