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فضيحة.. تلاميذ أكادير يتوصلون بمحافظ فارغة من الكتب المدرسية في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 18:43 فضيحة.. تلاميذ أكادير يتوصلون بمحافظ فارغة من الكتب المدرسية في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة | مجتمع
فضيحة.. تلاميذ أكادير يتوصلون بمحافظ فارغة من الكتب المدرسية في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة
كشفت مصادرخاصة لقناة ''شوف تيفي'' أن تلاميذ الأسر المعوزة بالعديد من المناطق والقرى بإقليم أكادير إداوتنان، تفاجؤوا بنقص الكتب الدراسية الأساسية في المبادرة الملكية التي تشرف على صفقتها مصلحة

شوف تيفي

كشفت مصادرخاصة لقناة "شوف تيفي" أن تلاميذ الأسر المعوزة بالعديد من المناطق والقرى بإقليم أكادير إداوتنان، تفاجؤوا بنقص الكتب الدراسية الأساسية في المبادرة الملكية التي تشرف على صفقتها مصلحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة أكادير إداوتنان.

وفي إتصال هاتفي مع مدير بالمدرسة الإبتدائية بالجماعة القروية أورير شمال مدينة أكادير، فالتلاميذ لم يتوصلوا بعد بلوازمهم الدراسية رغم إعلان المسؤولين عن إستفادتهم من العملية، فيما زملاؤهم التلاميذ بجماعة الدراركة توصلوا بمحافظ تتوفر على بعض الدفاتر وكتاب واحد يخص الأمازيغية.

وأوضح ذات المصدر، أن بعض المدارس الخاصة المتواجدة بالعالم الحضري والقريبة من مقر عمالة أكادير، توصلوا فعلا بمحافظهم وتتوفر فيها جميع الشروط المنصوص عليها وطنيا، لكن المناطق البعيدة عن المركز لازالت تنتظر دورها خاصة وأن الوزارة أعلنت عن بداية الموسم الدراسي، متسائلا عن المسؤول وراء ضياع ساعات من الدراسة والتكوين لأبناء الأسر الفقيرة.

وفي ذات السياق، أكد مسؤول رسمي بعمالة أكادير "لشوف تيفي" عدم توصل تلاميذ بعض المناطق المستفيدين من اللوازم الدراسية، موضحا بأن العمالة قامت بإعلان صفقة عمومية لإبعاد أي شبهة وتحقيق الشفافية في الصفقة لكن إحدى الشركات الفائزة تأخرت بتوزيع المحافظ على التلاميذ.

وقال ذات المصدر، أن الكاتب العام لولاية جهة سوس ماسة، إتصل بصاحب الشركة الفائزة بالصفقة، محذرا إياه بإلغائها إن لم يتوصل التلاميذ بمحفظاتهم بشكل فوري مع جميع اللوازم المدرسية المنصوص عليها، بأمر مباشر من والي جهة سوس ماسة الذي غضب كثيرا بعد سماعه للموضوع.

وفي ذات السياق، دعا فاعل جمعوي بمدينة أكادير، المسؤولين مركزيا الى فتح تحقيق حول الموضوع، حيث أن يوما واحدا من الدراسة يكلف الدولة ميزانية كبيرة ويضيع على التلاميذ ساعات من التكوين، خاصة وأن صاحب الصفقة معروف بقربه من سياسيين نافذين بالمدينة.

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