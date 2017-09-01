سعد الدين العثماني: الحكومة حرصت على تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة ﻿

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، أن الحكومة عملت على تفعيل عدد من التدابير الواردة في البرنامج الحكومي، وخاصة ما يهم مواصلة المجهود العمومي في الاستثمار وجلب الاستثمارات

"شوف تيفي"

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، أن الحكومة عملت على تفعيل عدد من التدابير الواردة في البرنامج الحكومي، وخاصة ما يهم مواصلة المجهود العمومي في الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية، ودعم القطاع الخاص وتحفيزه، والتصدي لمعضلات التشغيل وتحديات التنمية المستدامة، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج القطاعية في عدد من المجالات، مع تعبئة الموارد المالية اللازمة، واعتماد البرنامج التنفيذي لسنة 2017 الخاص بالتنمية القروية ومحاربة الفوارق المجالية.

وأبرز العثماني، في وثيقة تضمنت حصيلة أربعة أشهر من العمل الحكومي (120 يوم 120 إجراء)، أن الحكومة اعتمدت، في مجال التشغيل، التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية في هذا المجال وآليات تنزيلها، والمصادقة على البرنامج الوطني في اللجنة الوزارية للتشغيل. وتتمثل هذه التوجهات في دعم خلق مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج النشطة للتشغيل، وتحسين دينامية سوق الشغل وظروف العمل، ودعم البعد الجهوي في التشغيل.

كما شرعت الحكومة، يضيف السيد العثماني، في اعتماد برامج وتعاقدات جهوية في اتجاه تفعيل دور الجهة في التشغيل، وذلك من خلال مقاربة التقائية وتشاركية، وأطلقت تدريجيا مباريات توظيف حوالي 23 ألف منصب شغل في قانون المالية برسم سنة 2017، إضافة إلى تشغيل حوالي 24 ألف أستاذ عبر التعاقد في قطاع التربية والتكوين.

وأشار رئيس الحكومة أيضا إلى أن الحكومة اعتمدت تدابير أخرى في هذا المجال، حيث اتخذت الإجراءات التطبيقية لإعفاء التعويضات المدفوعة من طرف المقاولات إلى الدكاترة الباحثين من الضريبة على الدخل في حدود 6000 درهم شهريا لمدة 24 شهرا لتشجيع ومواكبة المقاولات في مشاريعها المتعلقة بالبحث والابتكار، وألغت شرط التسجيل لمدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعـاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب، مما سيساهم في زيادة فرص إدماج الشباب في سوق الشغل، كما عملت على تفعيل القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين.

وفي مجال التصنيع والمقاولة والاستثمار، ذكرت الوثيقة بمصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على 51 مشروع اتفاقية استثمار وملاحق اتفاقيات استثمار تبلغ قيمتها الإجمالية 67 مليار درهم، خاصة في الصناعة والطاقة والسياحة، فضلا عن انطلاق عدد من المشاريع في مجال التصنيع، في مقدمتها أشغال بناء مصنع المجموعة الفرنسية بوجو-سيتروين في القنيطرة، الذي سيحدث أزيد من 1500 منصب شغل، وتدشين مصنع شركة "فوريسيا" التي تعد من أبرز مصنعي المعدات الأصلية للسيارات. وسيوفر المصنع الذي شيد بميزانية قدرت بــ 170 مليون درهم، 1300 منصب شغل. وتم أيضا، تضيف الوثيقة، الإطلاق الرسمي للبرنامج الثاني لتحدي الألفية والمتعلق بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتشغيل وإنتاجية العقار في إطار الشراكة مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية للفترة 2022-2017 بقيمة تقدر بحوالي 5.1 مليار درهم، واتخاذ الإجراءات لتنفيذ إعفاء الشركات الصناعية حديثة النشأة من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، بهدف إعطاء دفعة جديدة للقطاع الصناعي وتمكين الاستثمار في هذا القطاع من القيام بدور ريادي، إضافة إلى إطلاق صندوق بــ 500 مليون درهم لدعم المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة على شكل تمويلات وتسبيقات ومساعدات تقنية لدعم المشاريع ومواكبة الاستثمارات المنجزة.



وذكر رئيس الحكومة، في هذا السياق، بتوقيع 17 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تبلغ 2,4 مليار درهم، وذلك في إطار تفعيل المنظومات الصناعية، وتشمل هذه المشاريع 14 مشروعا بقطاع صناعة السيارات و3 مشاريع في قطاع صناعة الطيران، والتي من المرتقب أن تسهم في إحداث 14 ألف و230 منصب شغل مباشر.

أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد عددت الوثيقة جملة من الإجراءات تشمل مواكبة ما يناهز 140 مقاولة مصدرة منها 50 في إطار برنامج المصدرين المبتدئين، لتعزيز وجودها بالأسواق الخارجية، وإعداد المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (2021-2017) في أفق عرضه على اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر، وتنفيذ تدابير الدفاع التجاري من أجل حماية الصناعة الوطنية.

وفي مجال المالية العمومية وتحفيز المقاولة، ذكر السيد العثماني باعتماد الحكومة مشروع قانون رقم 40-17 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب، يهدف إلى توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تعزيز استقلالية البنك، وتوضيح صلاحياته في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة، فضلا عن إحداث نظام التأمين التكافلي لدعم تنزيل البنوك التشاركية، حيث شرعت فعليا ثلاث مؤسسات في تقديم هذا الصنف من الخدمات في إطار النظام الجديد. وفي إطار العمل على النهوض بالتنمية المستدامة، ذكر رئيس الحكومة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي قدمت في المجلس الحكومي في فاتح يونيو وصودق عليها بالمجلس الوزاري بتاريخ 25 يونيو، والتي تهدف إلى رفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.