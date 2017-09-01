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امحند العنصر يفجرها...رئاسة العثماني للحكومة أفضل من بن كيران

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 18:24 امحند العنصر يفجرها...رئاسة العثماني للحكومة أفضل من بن كيران | بوليتيك
امحند العنصر يفجرها...رئاسة العثماني للحكومة أفضل من بن كيران
كشف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ''امحند العنصر''، أن حصيلة الحكومة خلال أربعة أشهر من تشكيلها، تحت رئاسة سعد الدين العثماني تخالف الأربعة الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة السابقة برئاسة عبد الاله

شوف تيفي

كشف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية "امحند العنصر"، أن حصيلة الحكومة خلال أربعة أشهر من تشكيلها، تحت رئاسة سعد الدين العثماني تخالف الأربعة الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة السابقة برئاسة عبد الاله بن كيران.

وأثنى امحند العنصر على التنسيق الموجود بين الحكومة الحالية، مؤكدا بأن الأغلبية السابقة عانت كثيرا من الإقصاء من خلال تجاهل المنجزات التي يقوم بها جميع أعضاء الأغلبية خلافا للحكومة الحالية.
وأضاف العنصر من خلال كلمته في حفل تقديم إنجازات وإجراءات الحكومة الحالية بعد 120 يوما من تشكيلها، أن الحصيلة سيتم تقييمها من خلال الإنتخابات القادمة.

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