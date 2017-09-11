عاجل ويالصور ..أول خروج لسكينة درابيل بعد الفيديو الفاضح..شوفو أشنو قالت ﻿

نشرت الممثلة المغربية الصاعدة ''سكينة درابيل'' قبل قليل من يومه الاثنين، تدوينة، عبرت من خلالها عن غضبها الشديد لقيام بعض الصفحات الفايسبوكية بنشر مقطع فيديو فاضح، تحت عنوان ''فضيحة سكينة الدرابيل''.

"شوف تيفي"

نشرت الممثلة المغربية الصاعدة "سكينة درابيل" قبل قليل من يومه الاثنين، تدوينة، عبرت من خلالها عن غضبها الشديد لقيام بعض الصفحات الفايسبوكية بنشر مقطع فيديو فاضح، تحت عنوان "فضيحة سكينة الدرابيل".

وكتبت درابيل في تدوينتها: "شوفو فين وصلات حقارة بعض الأمراض النفسية والعقلية ، باغيين يديرو البوز الخاوي بالكدوب على عباد اللهالحمد لله باقين ولاد الناس لي مكيتيقوش هاد الخرافات".

وتضامن عشاق "مرت المصطفى" مع هذه التدوينة، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد لمحاولة بعض الصفحات نشر إشاعة تهدف إلى تشويه سمعة فنانة صاعدة، استطاعت من خلال دورها في سلسلة "الخاوة" دخول قلوب ملايين المغاربة.