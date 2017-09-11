 عاجل ويالصور ..أول خروج لسكينة درابيل بعد الفيديو الفاضح..شوفو أشنو قالت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و بالصورة: هذا ما وقع لحظة وصول جثمان القائدة خولة إلى منزل والديها بفاس | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة: هذا ما وقع لحظة وصول جثمان القائدة خولة إلى منزل والديها بفاس

عكس الواقع..سعد الدين العثماني: الحكومة استطاعت تحقيق عدد من الإنجازات رغم أنها انطلقت في سياق سياسي اكتنفته صعوبات وإكراهات وتحديات | بوليتيك

عكس الواقع..سعد الدين العثماني: الحكومة استطاعت تحقيق عدد من الإنجازات رغم أنها انطلقت في سياق

عـــــــــــــاجل : الموت يفجع الوزير نبيل بنعبد الله | بوليتيك

عـــــــــــــاجل : الموت يفجع الوزير نبيل بنعبد الله

بالفيديو.. مدير مؤسسة يطرد الأب وابنته من المكتب. .شوفو شنو وقع | بووز

بالفيديو.. مدير مؤسسة يطرد الأب وابنته من المكتب. .شوفو شنو وقع

مثير وبالفيديو.. فنان مغربي مشهور في مواجهة إعصار فلوريدا | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو.. فنان مغربي مشهور في مواجهة إعصار فلوريدا

عاجل ويالصور ..أول خروج لسكينة درابيل بعد الفيديو الفاضح..شوفو أشنو قالت | مجتمع

عاجل ويالصور ..أول خروج لسكينة درابيل بعد الفيديو الفاضح..شوفو أشنو قالت

سكوب.. هذه حقيقة فيديو سكينة درابيل و هي ترقص عارية رفقة شاب في حالة غير طبيعية | ثقافة و فنون

سكوب.. هذه حقيقة فيديو سكينة درابيل و هي ترقص عارية رفقة شاب في حالة غير طبيعية

مغربي في الجزائر شوفو تعامل كيف تعاملو معاه الجزائرين | بووز

مغربي في الجزائر شوفو تعامل كيف تعاملو معاه الجزائرين

خطير.. والي أمن تطوان يتعرض للسرقة بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. والي أمن تطوان يتعرض للسرقة بالبيضاء

''رعاة'' سياسة الريع

عاجل ويالصور ..أول خروج لسكينة درابيل بعد الفيديو الفاضح..شوفو أشنو قالت

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 16:32 عاجل ويالصور ..أول خروج لسكينة درابيل بعد الفيديو الفاضح..شوفو أشنو قالت | مجتمع
عاجل ويالصور ..أول خروج لسكينة درابيل بعد الفيديو الفاضح..شوفو أشنو قالت
نشرت الممثلة المغربية الصاعدة ''سكينة درابيل'' قبل قليل من يومه الاثنين، تدوينة، عبرت من خلالها عن غضبها الشديد لقيام بعض الصفحات الفايسبوكية بنشر مقطع فيديو فاضح، تحت عنوان ''فضيحة سكينة الدرابيل''.

  "شوف تيفي"

 نشرت الممثلة المغربية الصاعدة "سكينة درابيل" قبل قليل من يومه الاثنين، تدوينة، عبرت من خلالها عن غضبها الشديد لقيام بعض الصفحات الفايسبوكية بنشر مقطع فيديو فاضح، تحت عنوان "فضيحة سكينة الدرابيل".

وكتبت درابيل في تدوينتها: "شوفو فين وصلات حقارة بعض الأمراض النفسية والعقلية ، باغيين يديرو البوز الخاوي بالكدوب على عباد اللهالحمد لله باقين ولاد الناس لي مكيتيقوش هاد الخرافات".

وتضامن عشاق "مرت المصطفى" مع هذه التدوينة، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد لمحاولة بعض الصفحات نشر إشاعة تهدف إلى تشويه سمعة فنانة صاعدة، استطاعت من خلال دورها في سلسلة "الخاوة" دخول قلوب ملايين المغاربة.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سكينة درابيل الفتاة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثيــر.. داعية مغربي يطالب بفصل الذكورعن الإناث في التعليم و يقول:أن تكون ابنتي جاهلة أهون من زانية واحدة تذهب بكل عرقي وعرضي وشرفي | مجتمع

مثيــر.. داعية مغربي يطالب بفصل الذكورعن الإناث في التعليم و يقول:''أن تكون ابنتي جاهلة أهون من زانية واحدة تذهب بكل عرقي وعرضي وشرفي ''

توزيع حقائب ولوازم مدرسية على أبناء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالكوت ديفوار | مجتمع

توزيع حقائب ولوازم مدرسية على أبناء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالكوت ديفوار

معطيـات صادمة: الــمغاربة يتمنون الموت بسبب انشار البطالة والفقر والإكتئاب ومعدلات الانتحار في تزايد مخيف..وهذه التفاصيل | مجتمع

معطيـات صادمة: الــمغاربة يتمنون الموت بسبب انشار البطالة والفقر والإكتئاب ومعدلات الانتحار في تزايد مخيف..وهذه التفاصيل

بالصور..هذا هو الجديد السار بخصوص كلبة مدينة مكناس اللي حيدو ليها الجهاز التناسلي بسبب السحر والشعوذة | مجتمع

بالصور..هذا هو الجديد السار بخصوص كلبة مدينة مكناس اللي حيدو ليها الجهاز التناسلي بسبب السحر والشعوذة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ردة فعل صادمة للشارع المغربي مع مواقف و حالات مجتمعية..انتظرونا في برنامج Reaction | بــووز
منذ 17 دقيقة

ردة فعل صادمة للشارع المغربي مع مواقف و حالات مجتمعية..انتظرونا في برنامج Reaction

أحوال الطقس : 11شتنبر2017 | الطقس

أحوال الطقس : 11شتنبر2017

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل | بــووز

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو) | بــووز

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و بالصورة: هذا ما وقع لحظة وصول جثمان القائدة خولة إلى منزل والديها بفاس | حوادث و حقوق
منذ 18 دقيقة

عاجل و بالصورة: هذا ما وقع لحظة وصول جثمان القائدة خولة إلى منزل والديها بفاس

عكس الواقع..سعد الدين العثماني: الحكومة استطاعت تحقيق عدد من الإنجازات رغم أنها انطلقت في سياق سياسي اكتنفته صعوبات وإكراهات وتحديات | بوليتيك

عكس الواقع..سعد الدين العثماني: الحكومة استطاعت تحقيق عدد من الإنجازات رغم أنها انطلقت في سياق

عـــــــــــــاجل : الموت يفجع الوزير نبيل بنعبد الله | بوليتيك

عـــــــــــــاجل : الموت يفجع الوزير نبيل بنعبد الله

بالفيديو.. مدير مؤسسة يطرد الأب وابنته من المكتب. .شوفو شنو وقع | بووز

بالفيديو.. مدير مؤسسة يطرد الأب وابنته من المكتب. .شوفو شنو وقع

﻿ ﻿
اليوم 17:03 GMT

عـــــــــــــاجل : الموت يفجع الوزير نبيل بنعبد الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.