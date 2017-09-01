 سكوب.. هذه حقيقة فيديو سكينة درابيل و هي ترقص عارية رفقة شاب في حالة غير طبيعية ﻿
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سكوب.. هذه حقيقة فيديو سكينة درابيل و هي ترقص عارية رفقة شاب في حالة غير طبيعية

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 16:00 سكوب.. هذه حقيقة فيديو سكينة درابيل و هي ترقص عارية رفقة شاب في حالة غير طبيعية | ثقافة و فنون
سكوب.. هذه حقيقة فيديو سكينة درابيل و هي ترقص عارية رفقة شاب في حالة غير طبيعية
كشفت مصادر مقربة من الممثلة الكوميدية سكينة درابيل ، يومه الإثنين أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الذي تظهر فيه فتاة ترقص وهي شبه مجردة من ملابسها رفقة شاب آخر ،لا علاقة له بسكينة


شوف تيفي:

كشفت مصادر مقربة من الممثلة الكوميدية سكينة درابيل ، يومه الإثنين أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الذي تظهر فيه فتاة ترقص وهي شبه مجردة من ملابسها رفقة شاب آخر ،لا علاقة له بسكينة عكس ما تم تداوله عبر اليوتيوب.

و أكدت ذات المصادر، أن سكينة أخلاقها أكبر من هذه الفضيحة التي يحاول من خلالها أعداء النجاح التشويه فقط بسمعة الفنانين المغاربة.

و أضافت ذات المصادر،أن سكينة منشغلة خلال هذه الفترة في تصوير عمل فني مهم يجمع ثلة من الفنانين المغاربة.

و قد تداول رواد العالم الأزرق فيديو لفتاة و شاب يرقصان بطريقة مثيرة و في حالة غير طبيعية تحت عنوان "شوفو فضيحة سكينة درابيل".


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شوف تيفي المغرب سكينة درابيل رقص فيديو

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