سكوب.. هذه حقيقة فيديو سكينة درابيل و هي ترقص عارية رفقة شاب في حالة غير طبيعية ﻿

كشفت مصادر مقربة من الممثلة الكوميدية سكينة درابيل ، يومه الإثنين أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الذي تظهر فيه فتاة ترقص وهي شبه مجردة من ملابسها رفقة شاب آخر ،لا علاقة له بسكينة



شوف تيفي:

كشفت مصادر مقربة من الممثلة الكوميدية سكينة درابيل ، يومه الإثنين أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الذي تظهر فيه فتاة ترقص وهي شبه مجردة من ملابسها رفقة شاب آخر ،لا علاقة له بسكينة عكس ما تم تداوله عبر اليوتيوب.

و أكدت ذات المصادر، أن سكينة أخلاقها أكبر من هذه الفضيحة التي يحاول من خلالها أعداء النجاح التشويه فقط بسمعة الفنانين المغاربة.

و أضافت ذات المصادر،أن سكينة منشغلة خلال هذه الفترة في تصوير عمل فني مهم يجمع ثلة من الفنانين المغاربة.

و قد تداول رواد العالم الأزرق فيديو لفتاة و شاب يرقصان بطريقة مثيرة و في حالة غير طبيعية تحت عنوان "شوفو فضيحة سكينة درابيل".





