خطير.. والي أمن تطوان يتعرض للسرقة بالبيضاء ﻿

عاشت المنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان حالة استنفار، ليلة أول أمس السبت إثر تعرض والي أمن تطوان لنشل هاتفه المحمول من داخل سيارته بمدار تقاطع شارعي المقاومة ومحمد السادس بالبيضاء.

"شوف تيفي"



عاشت المنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان حالة استنفار، ليلة أول أمس السبت إثر تعرض والي أمن تطوان لنشل هاتفه المحمول من داخل سيارته بمدار تقاطع شارعي المقاومة ومحمد السادس بالبيضاء.



وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها الصادر يومه الاثنين، فقد أفادت مصادر متطابقة، أن محمد لوليدي والي أمن تطوان تعرض ليلة أول أمس حوالي الساعة الثامنة والنصف، لنشل هاتفه المحمول من المقعد الأمامي الأيمن، بسبب إهماله إغلاق النافذة، إذ استغل جانح الوضع وانقض بسرعة على الهاتف من داخل السيارة ثم لاذ بالفرار مستغلا توقف السيارة عند إشارة الضوء الأحمر.

وأضافت مصادر اليومية بأنه وأمام سرعة المشهد ومخافة اختفاء الجانح، غادر والي الأمن سيارته وهرول متعقبا آثار اللص، تاركا سيارته مشغلة وبوابتها مفتوحة، واسترعى المشهد انتباه بعض المواطنين ورجلي شرطة ينتميان إلى دائرة عمر بن الخطاب التي يقع في نفوذه الترابي مسرح السرقة إذ كانا قريبين من المدارة.

وأشارت اليومية إلى أن والي الأمن لم يستسلم لفرار المتهم، إذ استمر في العدو إلى أن أحكم قبضته على الجانح، ليلتحق به الشرطيان، حيث تمت محاصرة المعني بالأمر ووضع الأصفاد بيده ليدرك بأنه لم يحسن الاختيار، خصوصا عندما شاهد أحد رجلي أمن يقدم التحية الرسمية لوالي الأمن، إذ أدرك أن الضحية ليس رجلا عاديا بل مسؤولا في أحد أجهزة الدولة.





