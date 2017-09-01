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ايقاف 596 شخصا مبحوثا عنهم من أجل جنح وجنايات مختلفة خلال الثلث الأول من شهر شتنبر الجاري بمراكش

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 15:22 ايقاف 596 شخصا مبحوثا عنهم من أجل جنح وجنايات مختلفة خلال الثلث الأول من شهر شتنبر الجاري بمراكش | حوادث و حقوق
ايقاف 596 شخصا مبحوثا عنهم من أجل جنح وجنايات مختلفة خلال الثلث الأول من شهر شتنبر الجاري بمراكش
تمكنت مختلف مصالح الأمن التابعة لولاية أمن مراكش، خلال الفترة الممتدة مابين فاتح و10 شتنبر الجاري، من إيقاف 596 شخصا مبحوثا عنهم من أجل جنح وجنايات مختلفة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تمكنت مختلف مصالح الأمن التابعة لولاية أمن مراكش، خلال الفترة الممتدة مابين فاتح و10 شتنبر الجاري، من إيقاف 596 شخصا مبحوثا عنهم من أجل جنح وجنايات مختلفة.

وأفاد بلاغ لولاية أمن مراكش، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن المصالح الأمنية قامت خلال هذه الفترة، التي صادفت كلا من عطلة عيد الأضحى وبداية الدخول المدرسي، أيضا، من التحقق من هوية 5108 شخصا من بينهم 144 شخصا لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية، وإيقاف 30 شخصا من أجل حيازة السلاح الأبيض في ظروف مشبوهة.

كما تمكنت العناصر الأمنية من إيقاف 597 شخصا في حالة تلبس، فضلا عن مساعدة 155 شخصا يعيشون حالة التشرد بإيوائهم بدار البر والإحسان، وإحالة 38 شخصا من أجل الاختلال العقلي على المؤسسة الصحية المختصة.

ونظرا لما تعرفه المدينة الحمراء من رواج تجاري وازدهار للسياحة الداخلية في مثل هذه المناسبات، يضيف المصدر ذاته، فقد رفعت مصالح أمن مراكش من درجة اليقظة وكثفت من عملها الأمني بمختلف شوارع وأزقة المدينة بغرض توفير الأمن والأمان لساكنة المدينة وكذا لزوارها.

وبخصوص السير والجولان، فقد تم تحرير 812 محضر مخالفة واستخلاص 1186 غرامة جزافية تصالحية وحجز 195 مركبة، و37 دراجة نارية وسحب 270 رخصة سياقة.

 

 

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