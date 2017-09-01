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العثماني يتخوف من قطاع السياحة و تكرار فضائح ''أوزين والحيطي'' في عهد حكومة بن كيران

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 15:12 العثماني يتخوف من قطاع السياحة و تكرار فضائح أوزين والحيطي في عهد حكومة بن كيران | بوليتيك
العثماني يتخوف من قطاع السياحة و تكرار فضائح ''أوزين والحيطي'' في عهد حكومة بن كيران
كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه يشعر بقلق شديد بعد التقارير الإعلامية الأخيرة التي فجرت صفقة شراء سيارات فارهة بمبالغ خيالية بالإضافة إلى صفقات مكاتب الدراسات التي لاتنتهي

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كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه يشعر بقلق شديد بعد التقارير الإعلامية الأخيرة التي فجرت صفقة شراء سيارات فارهة بمبالغ خيالية بالإضافة إلى صفقات مكاتب الدراسات التي لاتنتهي والتي أسالت الكثير من المداد.

وأضاف ذات المصدر، أن سعد الدين العثماني، غير راضي تماما على طريقة تدبير محمد ساجد لقطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، بل قام أكثر من مرة بمطالبة مستشاريه بتقصي الحقائق حول ماينشر في وسائل الإعلام حول الصفقات.

وأوضح ذات المصدر، أن العثماني عبر عن تخوفاته في إجتماع مع أحد أبرز مستشار في ديوانه وهو رجل ثقة سابق لعبد الإله بن كيران والذي أوصى بالإحتفاظ به في المنصب، من تكرار الفضائح التي هزت الحكومة السابقة، ''كالكراطة'' لمحمد أوزين، وإستيراد النفايات ''لحكيمة الحيطي''، معتبرا بأنها ستؤثر على ثقة المواطنين في الحكومة.


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