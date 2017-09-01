مأساة.. شخص يتسبب في مقتل ابنته الرضيعة بأكادير+تفاصيل مؤلمة ﻿

شهد حي بنسرڭاو بمدينة أكادير في وقت متأخر من ليلة يوم أمس الأحد، حادثة مؤلمة، بطلها شخص دهس رضيعته بواسطة سيارته الخفيفة.

"شوف تيفي"



شهد حي بنسرڭاو بمدينة أكادير في وقت متأخر من ليلة يوم أمس الأحد، حادثة مؤلمة، بطلها شخص دهس رضيعته بواسطة سيارته الخفيفة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال، حلوا بحي بنسرڭاو لزيارة أقربائهم، ومباشرة بعد مغادرة الزوجة وأطفالها السيارة، حاول زوجها ركن سيارته، وخلال هذه العملية، دهس بدون قصد رضيعته البالغة من العمر العام والنصف والتي كانت خلف السيارة .

وأضاف ذات المصدر أن الزوج، سارع إلى نقل رضيعته إلى مصحة خاصة، لكنها فارقت الحياة، موضحا بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث المؤلم.



