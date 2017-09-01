 مأساة.. شخص يتسبب في مقتل ابنته الرضيعة بأكادير+تفاصيل مؤلمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجـــــل: ثلاثون جريحا في حادث قطار بهذه الدولة | دولي

عاجـــــل: ثلاثون جريحا في حادث قطار بهذه الدولة

أغرب سرقة..كريساج فتاة بكارو ديال لحمار | بووز

أغرب سرقة..''كريساج فتاة بكارو ديال لحمار ''

ايقاف 596 شخصا مبحوثا عنهم من أجل جنح وجنايات مختلفة خلال الثلث الأول من شهر شتنبر الجاري بمراكش | حوادث و حقوق

ايقاف 596 شخصا مبحوثا عنهم من أجل جنح وجنايات مختلفة خلال الثلث الأول من شهر شتنبر الجاري بمراكش

بالفيديو ... سرقة على المباشر من محل بــفلوريدا | بووز

بالفيديو ... سرقة على المباشر من محل بــ''فلوريدا ''

العثماني يتخوف من قطاع السياحة و تكرار فضائح أوزين والحيطي في عهد حكومة بن كيران | بوليتيك

العثماني يتخوف من قطاع السياحة و تكرار فضائح ''أوزين والحيطي'' في عهد حكومة بن كيران

المغرب يفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن حادث إيواء الحجاج المغاربة | بوليتيك

المغرب يفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن حادث إيواء الحجاج المغاربة

مأساة.. شخص يتسبب في مقتل ابنته الرضيعة بأكادير+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

مأساة.. شخص يتسبب في مقتل ابنته الرضيعة بأكادير+تفاصيل مؤلمة

مثيــر.. داعية مغربي يطالب بفصل الذكورعن الإناث في التعليم و يقول:أن تكون ابنتي جاهلة أهون من زانية واحدة تذهب بكل عرقي وعرضي وشرفي | مجتمع

مثيــر.. داعية مغربي يطالب بفصل الذكورعن الإناث في التعليم و يقول:''أن تكون ابنتي جاهلة أهون من

بالفيديو .... عمر لطفي محيح في عرس سوسي رفقة زوجته فرح الفاسي | بووز

بالفيديو .... عمر لطفي محيح في عرس سوسي رفقة زوجته فرح الفاسي

''رعاة'' سياسة الريع

مأساة.. شخص يتسبب في مقتل ابنته الرضيعة بأكادير+تفاصيل مؤلمة

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 14:49 مأساة.. شخص يتسبب في مقتل ابنته الرضيعة بأكادير+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق
مأساة.. شخص يتسبب في مقتل ابنته الرضيعة بأكادير+تفاصيل مؤلمة
شهد حي بنسرڭاو بمدينة أكادير في وقت متأخر من ليلة يوم أمس الأحد، حادثة مؤلمة، بطلها شخص دهس رضيعته بواسطة سيارته الخفيفة.

"شوف تيفي"

شهد حي بنسرڭاو بمدينة أكادير في وقت متأخر من ليلة يوم أمس الأحد، حادثة مؤلمة، بطلها شخص دهس رضيعته بواسطة سيارته الخفيفة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال، حلوا بحي بنسرڭاو لزيارة أقربائهم، ومباشرة بعد مغادرة الزوجة وأطفالها السيارة، حاول زوجها ركن سيارته، وخلال هذه العملية، دهس بدون قصد رضيعته البالغة من العمر العام والنصف والتي كانت خلف السيارة .

وأضاف ذات المصدر أن الزوج، سارع إلى نقل رضيعته إلى مصحة خاصة، لكنها فارقت الحياة، موضحا بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث المؤلم.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سيارة خفيفة الرضيعة أكادير السيارة المصالح الأمنيةبنسرڭاو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ايقاف 596 شخصا مبحوثا عنهم من أجل جنح وجنايات مختلفة خلال الثلث الأول من شهر شتنبر الجاري بمراكش | حوادث و حقوق

ايقاف 596 شخصا مبحوثا عنهم من أجل جنح وجنايات مختلفة خلال الثلث الأول من شهر شتنبر الجاري بمراكش

يا ربي السلامة.. جريمة قتل بشعة هزت قصبة تادلة..ردة فعل القاتل بعد الجريمة لا تصدق | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. جريمة قتل بشعة هزت قصبة تادلة..ردة فعل القاتل بعد الجريمة لا تصدق

عاجــــل: تطورات جديدة حول حياة القائدة العازبة التي توفيت في حادثة سير بمدينة الفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

عاجــــل: تطورات جديدة حول حياة ''القائدة العازبة التي توفيت في حادثة سير بمدينة الفقيه بنصالح

فيديو جد مثير وصادم.. مشرملين مغاربة دايرين روينة في باريس | حوادث و حقوق

فيديو جد مثير وصادم.. مشرملين مغاربة دايرين روينة في باريس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 11شتنبر2017 | الطقس
منذ 9 ساعات

أحوال الطقس : 11شتنبر2017

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل | بــووز

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو) | بــووز

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو)

بالفيديو..بدون سابق إنذار..مدرسة خاصة بالبيضاء سدات بعد 17 السنة ..التلاميذ مصدومين و الآباء يطالبون الوزير حصاد بالتدخل العاجل | بــووز

بالفيديو..بدون سابق إنذار..مدرسة خاصة بالبيضاء سدات بعد 17 السنة ..التلاميذ مصدومين و الآباء يطالبون الوزير حصاد بالتدخل العاجل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجـــــل: ثلاثون جريحا في حادث قطار بهذه الدولة | دولي
منذ 7 دقائق

عاجـــــل: ثلاثون جريحا في حادث قطار بهذه الدولة

أغرب سرقة..كريساج فتاة بكارو ديال لحمار | بووز

أغرب سرقة..''كريساج فتاة بكارو ديال لحمار ''

ايقاف 596 شخصا مبحوثا عنهم من أجل جنح وجنايات مختلفة خلال الثلث الأول من شهر شتنبر الجاري بمراكش | حوادث و حقوق

ايقاف 596 شخصا مبحوثا عنهم من أجل جنح وجنايات مختلفة خلال الثلث الأول من شهر شتنبر الجاري بمراكش

بالفيديو ... سرقة على المباشر من محل بــفلوريدا | بووز

بالفيديو ... سرقة على المباشر من محل بــ''فلوريدا ''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.