 مثيــر.. داعية مغربي يطالب بفصل الذكورعن الإناث في التعليم و يقول:''أن تكون ابنتي جاهلة أهون من زانية واحدة تذهب بكل عرقي وعرضي وشرفي '' ﻿
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مثيــر.. داعية مغربي يطالب بفصل الذكورعن الإناث في التعليم و يقول:''أن تكون ابنتي جاهلة أهون من زانية واحدة تذهب بكل عرقي وعرضي وشرفي ''

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 14:42 مثيــر.. داعية مغربي يطالب بفصل الذكورعن الإناث في التعليم و يقول:أن تكون ابنتي جاهلة أهون من زانية واحدة تذهب بكل عرقي وعرضي وشرفي | مجتمع
مثيــر.. داعية مغربي يطالب بفصل الذكورعن الإناث في التعليم و يقول:''أن تكون ابنتي جاهلة أهون من زانية واحدة تذهب بكل عرقي وعرضي وشرفي ''
في تدوينة مثيرة له على صفحته الشخصية عبر وسيلة التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' دعا الداعية المغربي الشهير ''حامد الإدريسي '' خريج المعهد العالي لتكوين الأطر الدينية بالدار البيضاء، إلى فصل الذكور عن

''شــوف تيفي''


في تدوينة مثيرة له على صفحته الشخصية عبر وسيلة التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' دعا الداعية المغربي الشهير ''حامد الإدريسي '' خريج المعهد العالي لتكوين الأطر الدينية بالدار البيضاء، إلى فصل الذكور عن الإناث في التعليم وأدخل بتدوينته نوعا من الرعب للوافدين على المدارس العمومية على اعتبار أنها متدنية من الناحية الأخلاقية ومغامرة كبيرة ثمنها العرض والشرف.

وقـال الداعية: ''الذي يرى الصور التي انتشرت والواقع الذي نعيش فيه، يدرك أن إرساله لابنته إلى التعليم وهو بهذا المستوى الأخلاقي المتدني، هي مغامرة كبيرة ثمنها العرض والشرف، ويكفي أن تمر بجانب أي ثانوية، وتسأل نفسك: كيف ستكون ابنتي في هذا المستنقع؟ وما الذي يجبرني على بثها وسط هذه الذئاب البشرية..''

وأضــاف ''الإدريسي'' عضو الهيئة العالمية للسنة النبوية أن الجهل أولى بالنسبة إليه إذا كان التعليم يعرض إبنته إلى الخطر : قائلا: ''العرض قبل كل شيء، وإذا كان التعليم يعرض عرضنا للخطر فلأن تكون ابنتي جاهلة أهون من زانية واحدة تذهب بكل عرقي وعرضي وشرفي، والحمد لله أن هناك حلولا للتعليم البديل يمكن لابنتي من خلاله أن تحصل على أرقى تعليم مع أدنى تعرض للأخطارالذي يظن أن ابنته استثناء وأنها ستقاوم أقل ما يقال عنه : أنه يقامر بأغلى ما يملك...''

واختتم رئيس جمعية غيث للأعمال الاجتماعية والتواصل الثقافي تدوينته قائلا: ''نطالب بفصل الذكور عن الإناث في التعليم، وإلا فمن حق الأب أن يمنع ابنته من هذه الثانويات التي أصبحت من أكبر مواخير الفساد..''

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