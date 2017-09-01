سكووب.. عضوة برئاسة الحكومة تجمع عريضة ضد ''سعد الدين العثماني'' بسبب الوساطة والبيروقراطية'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص عن عزم مسؤولة مكلفة بالدراسات برئاسة الحكومة إطلاق عريضة لتوقيعها من طرف 5 آلاف من معارفها وأصدقائها ضد رئيسها المباشر ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني .

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص عن عزم مسؤولة مكلفة بالدراسات برئاسة الحكومة إطلاق عريضة لتوقيعها من طرف 5 آلاف من معارفها وأصدقائها ضد رئيسها المباشر ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني .



وقررت الدكتورة ''فاطة الزهراء ح.'' المكلفة بالدراسات في رئاسة الحكومة،''إستعمال حقها الدستوري والقانوني في المشاركة في التشريع والتأثير في السياسات العمومية، من خلال مبادرة بتقديم عريضة موجهة إلى السلطات العمومية المعنية والتي تحتاج توقيع 5000 مواطن لتقديمها للجهات المختصة''.



وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة من خلال تدوينة على حائطها بالفايسبوك، بأنها ''لن تجد مشكلة في تجميع خمسة آلاف توقيع موضحة بالقول ''وبما أن المناسبة شرط سيكون موضوعها الذي يشكل عقدة للكثير من الشباب، وهو ''عرف'' يخل بمدأ المساواة في الولوج للمرافق العمومية، وهو ما يسمى ''الباكالوريا القديمة''؟؟



وإستنادا للتدوينة '' لا أعتقد أنه توجد دولة في العالم تتكلم عن انتهاء صلاحية شهادة الباكالوريا وهو المبرر الذي يحرم الآلاف من الشباب المغربي من الولوج للجامعات والمؤسسات الدراسية، فقط لأنهم لم تتح لهم الفرصة للتسجيل في نفس السنة الحصول عليها، وهو ما يتوجب عليهم بعدها اللجوء إما إلى طوابير الانتظار وبيروقراطية بعض المؤسسات الجامعية، وإما اللجوء إلى الواسطة والمعارف بطرق غير مشروعة في جميع الأحوال...''.

وإختتمت الدكتورة تدوينتها '' المهم ستتم صياغة المذكرة التفصيلية في أقرب وقت، وعلى المهتمين التواصل معي بهذا الشأن..ملحوظة هامة لا يمكنني أن أكون وكيلة العريضة لعدة اعتبارات موضوعية، لذا سيتم تفويضها للشخص المناسب بهذا الخصوص..''.







