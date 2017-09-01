عاجل.. سقوط طائرة إماراتية ﻿

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، يومه الاثنين، عن مقتل طيار إثر سقوط طائرة مقاتلة في اليمن.



"شوف تيفي"



أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، يومه الاثنين، عن مقتل طيار إثر سقوط طائرة مقاتلة في اليمن.



وحسب وكالة "سبوتينك" الروسية نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية فقد قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، إن "الرقيب أول ناصر غريب المزروعي وأحد جنودها البواسل استشهد متأثرا بجراحه إثر إصابة سابقة خلال مشاركته في عملية "إعادة الأمل" مع قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية.

وأوضحت الوكالة أن القيادة العامة للقوات المسلحة، تقدمت بخالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد البطل.. سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته.