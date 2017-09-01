زعماء حراك-الريف يوافقون على مبادرة حل تقضي بالسراح التدريجي للمعتقلين ﻿

كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن زعماء حراك-الريف المعتقلين بسجن عكاشة وافقوا على مبادرة مدنية لإنهاء أزمة الإحتجاجات بالحسيمة تحت عنوان ''عودة الثقة بين الإدارة والمواطنين'' تقضي بإطلاق السراح التدريجي

شوف تيفي





كشفت مصادر "شوف تيفي" أن زعماء حراك-الريف المعتقلين بسجن عكاشة وافقوا على مبادرة مدنية لإنهاء أزمة الإحتجاجات بالحسيمة تحت عنوان "عودة الثقة بين الإدارة والمواطنين" تقضي بإطلاق السراح التدريجي للمعتقلين.



وأضاف ذات المصدر، أن زعماء الحراك، وافقوا على طلب أصحاب المبادرة بوقف الإحتجاجات لترك المجال أمام الأشغال التي تشرف عليها القطاعات الحكومية، ومنح الوقت الكافي لتنزيلها على أرض الواقع.



وقال ذات المصدر، أن مبادرتين مدنيتين يتزعمهما كل من "صلاح الوديع" و "الحبيب كمال" قاموا فعلا بزيارة المعتقلين بسجن عكاشة وكذا أهاليهم وزعماء الإحتجاجات بالحسيمة، وأنهم سيقدمون تقاريرهم للجهات العليا ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي وعد في تصريح سابق إنخراطه في أي مبادرة بحفظ أمن واستقرار المنطقة.





