يا ربي السلامة.. جريمة قتل بشعة هزت قصبة تادلة..ردة فعل القاتل بعد الجريمة لا تصدق ﻿

اهتزت مدينة قصبة تادلة أمس الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص، أقدم على توجيه ضربة مميتة لضحيته بواسطة حجارة.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة قصبة تادلة أمس الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص، أقدم على توجيه ضربة مميتة لضحيته بواسطة حجارة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن بطلي هذه الجريمة اللذين كانا في حالة غير طبيعية، دخلا في نقاش حاد، طالب خلاله مرتكب الجريمة الضحية بمنحه مبلغا ماليا، إلا أن الأمور تطورت بينهما، بعد أن قام المتورط في الجريمة بتوجيه ضربة للضحية على مستوى الرأس، أسقطته أرضا جثة هامدة.



وأكد ذات المصدر أن ردة فعل مرتكب الجريمة، كانت غريبة، إذ قام بالجلوس بالقرب من جثة الضحية، منتظرا وصول المصالح الأمنية التي قامت باعتقاله وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.