عاجــــل: تطورات جديدة حول حياة ''القائدة العازبة التي توفيت في حادثة سير بمدينة الفقيه بنصالح ﻿

في جديد الحادثة التي أودت بالقائدة ''خولة'' بمدينة الفقيه بن صالح يوم أمس الأحد، علمت'' شوف تيفي'' أن الراحلة ابنة مدينة فاس كما أنها عازبة وأدت مؤخرا القسم و تم تعيينها في مدينة لفقيه بنصالح.

شوف تيفي: م غ

في جديد الحادثة التي أودت بالقائدة ''خولة'' بمدينة الفقيه بن صالح يوم أمس الأحد، علمت'' شوف تيفي'' أن الراحلة ابنة مدينة فاس كما أنها عازبة وأدت مؤخرا القسم و تم تعيينها في مدينة لفقيه بنصالح.



و من المنتظر أن تُوارى الراحلة الثرى عصر يومه الإثنين بمسقط رأسها بمدينة فاس.



وقد لفظت القائدة أنفاسها الأخيرة بعدما تم نقلها إلى مستشفى الحسن الثاني بخريبكة، كما أصيبت إلى جانب تعرض مرافقتها و سائق السيارة التي اصطدمت به لإصابات بليغة .



يشار إلى أن القائدة خولة كان يشهد لها بحسن أخلاقها وتفانيها في العمل، حيث عمد عامل إقليم خريبكة إلى القيام بزيارة تفقدية لضحايا الحادثة.



