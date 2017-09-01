معطيـات صادمة: الــمغاربة يتمنون الموت بسبب انشار البطالة والفقر والإكتئاب ومعدلات الانتحار في تزايد مخيف..وهذه التفاصيل ﻿

بات من الواضح أن ظاهرة الانتحار في المغرب لا زالت في تفاقم مستمر ، بعد التزايد المخيف في معدلات الانتحار، إذ كشفت أرقام وإحصائيات جديدة صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن المغاربة أضحوا من بين أكثر



"شوف تيفي"



بات من الواضح أن ظاهرة الانتحار في المغرب لا زالت في تفاقم مستمر ، بعد التزايد المخيف في معدلات الانتحار، إذ كشفت أرقام وإحصائيات جديدة صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن المغاربة أضحوا من بين أكثر شعوب منطقة الشرق الأوساط وشمال إفريقيا إقبالا على الانتحار، وهو ماجعلهم يحتلون المركز الثالث بين البلدان العربية.

وحسب مصادر "المساء" فقد دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن التفشي الخطير لظاهرة الانتحار ببلادنا ، وأماطت اللثام عن معطيات صادمة تؤكد أن حالات الانتحار بالمغرب تضاعفت بشكل خطير خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الفترة الممتدة مابين سنتي 2000 و 2012، حيث بلغت 97..8 في المائة ، بعدما انتقل معدل حوادث الانتحار خلال هذه الفترة من 2.7 إلى 5.3 لكل مائة ألف.

وتشير إحصائيات التقرير الأممي الصادر بعنوان الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية، إلى أن عدد المنتحرين المغاربة بلغ 1628 خلال سنة 2012، يمثل الرجال 1431 حالة انتحار، فيما تمثل النساء 198 حالة ، وتوصلت المنظمة إلى أن ظاهرة الانتحار بالمغرب لم تستثن أي مرحلة عمرية بما في ذلك الأطفال، منبهة إلى أن هذه الظاهرة باتت تعد ثاني أهم سبب للوفاة بين الشباب في الفئة العمرية بين 15 و 29 عاما، مسجلة في الإطار ذاته أن معدل انتحار الشباب في هذه الفئة العمرية في المغرب بلغ 5.9 في المائة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و 2012.

وحذرت المنظمة من ارتفاع نسبة الإقدام على الانتحار في فئة المسنين المغاربة الذين يتمنون الموت بفعل انتشار نسب البطالة والفقر والاكتئاب ، علاوة على محاولات الانتحار الفاشلة، التي تفوق اعداد المنتحرين السالف ذكرها.





