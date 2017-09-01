فيديو جد مثير وصادم.. مشرملين مغاربة دايرين روينة في باريس ﻿

نشرت قتاة ''فرانس 24''، مؤخرا ، تقريرا مصورا، كشفت من خلالها عن تفاصيل مثيرة حول حياة التشرد التي يعيشها مجموعة من المتشردين المغاربة بشوارع العاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي"



نشرت قتاة "فرانس 24"، مؤخرا ، تقريرا مصورا، كشفت من خلالها عن تفاصيل مثيرة حول حياة التشرد التي يعيشها مجموعة من المتشردين المغاربة بشوارع العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح هذا التقرير أن معظم هؤلاء المغاربة مراهقون، هاجروا إلى فرنسا بطريقة غير شرعية، وتورطوا في العديد من الأمور الخارجة عن القانون من بينها السرقة والاتجار بالمخدرات.

ورصدت كاميرا قناة "فرانس 24" الطريقة التي يعيشها هؤلاء المراهقون وذلك من خلال تصريحات أدلوا بها، حيث كشف البعض منهم أن الخطر يحيط بهم من كل جانب وهو ما جعل أحدهم مثلا يصاب بجروح .

