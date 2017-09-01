 ''المالكي'' و''لشكر'' يتخلفان عن الحضور لمحكمة إنزكان والقاضي يؤجل الجلسة ﻿
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''المالكي'' و''لشكر'' يتخلفان عن الحضور لمحكمة إنزكان والقاضي يؤجل الجلسة

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 12:05 المالكي ولشكر يتخلفان عن الحضور لمحكمة إنزكان والقاضي يؤجل الجلسة | بوليتيك
''المالكي'' و''لشكر'' يتخلفان عن الحضور لمحكمة إنزكان والقاضي يؤجل الجلسة
أجل القضاء بمحكمة إنزكان قبل قليل من يومه الإثنين، جلسة النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد كل من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إلى يوم 23 أكتوبر

شوف تيفي


أجل القضاء بمحكمة إنزكان قبل قليل من يومه الإثنين، جلسة النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد كل من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إلى يوم 23 أكتوبر من الشهر القادم.

ووفق مصادر مطلعة، فالشخصيتين السياستين المذكورتين ومحاميهما تخلفوا عن الحضور للجلسة بالقاعة رقم واحد بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان، في أولى جلسات الدعوى القضائية التي رفعها ''رشيد بوزيت'' نائب الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمدينة إنزكان.

وإستناذا لوثائق الدعوى القضائية التي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها، فالمشتكي رفع دعوى قضائية ضد القياديين في حزب الوردة، يتهمهما ''بالسب والقذف والبلطجة'' من خلال مقال صحفي بجريدة الإتحاد الإشتراكي على خلفية المؤتمر الأخير للحزب الذي أعاد إنتخاب ''إدريس لشكر'' ككاتب أول لولاية جديدة.



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