 بالفيديو.. 11 شتنبر: اختطاف طائرات وسقوط برجي مركز التجارة العالمية.. وخبراء يتهمون أمريكا بفبركة هذه الأحداث ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. 11 شتنبر: اختطاف طائرات وسقوط برجي مركز التجارة العالمية.. وخبراء يتهمون أمريكا بفبركة هذه الأحداث | دولي

بالفيديو.. 11 شتنبر: اختطاف طائرات وسقوط برجي مركز التجارة العالمية.. وخبراء يتهمون أمريكا بفبركة

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة يهز مصر..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة يهز مصر..وهذا عدد القتلى

حميد المهداوي ودفعة أخرى من معتقلي الريف يمثلون أمام القضاء اليوم | بوليتيك

حميد المهداوي ودفعة أخرى من معتقلي الريف يمثلون أمام القضاء اليوم

بن كيران يُفجرها في وجه العثماني..لن أحضر حفل توقيع ميثاق الأغلبية إلا بعد فتح تحقيق في البلوكاج | بوليتيك

بن كيران يُفجرها في وجه العثماني..لن أحضر حفل توقيع ميثاق الأغلبية إلا بعد فتح تحقيق في ''البلوكاج''

خطير .. حريق مهول في منزل الممثلة المغربية حنان الإبراهيمي..وهنا شنو وقع ليها | ثقافة و فنون

خطير .. حريق مهول في منزل الممثلة المغربية حنان الإبراهيمي..وهنا شنو وقع ليها

عاجل..حريق مهول بالبرنوصي بالبيضاء وشارجور الشينوا هو السبب | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بالبرنوصي بالبيضاء وشارجور الشينوا هو السبب

بالفيديو: حمار دار روينة في الطريق السيار بين طنجة و الرباط | بووز

بالفيديو: حمار دار روينة في الطريق السيار بين طنجة و الرباط

بسبب عدم حصولها على الترخيص الوزاري ... تلاميذ مدرسة خصوصية ببني ملال ممنوعة من الدراسة | بووز

بسبب عدم حصولها على الترخيص الوزاري ... تلاميذ مدرسة خصوصية ببني ملال ممنوعة من الدراسة

الموت يُفجع الوزيرتين السابقتينأمينة بن خضرا و نوال المتوكل | بوليتيك

الموت يُفجع الوزيرتين السابقتين''أمينة بن خضرا'' و ''نوال المتوكل''

''رعاة'' سياسة الريع

بالفيديو.. 11 شتنبر: اختطاف طائرات وسقوط برجي مركز التجارة العالمية.. وخبراء يتهمون أمريكا بفبركة هذه الأحداث

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 11:55 بالفيديو.. 11 شتنبر: اختطاف طائرات وسقوط برجي مركز التجارة العالمية.. وخبراء يتهمون أمريكا بفبركة هذه الأحداث | دولي
بالفيديو.. 11 شتنبر: اختطاف طائرات وسقوط برجي مركز التجارة العالمية.. وخبراء يتهمون أمريكا بفبركة هذه الأحداث
في مثل هذا اليوم وقبل 16 سنة، وبالتحديد في صباح يوم 11 شتنبر2001، تفاجأ العالم عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة، بظهور مشاهد مرعبة على مختلف القنوات العالمية والتي توثق لحظة اصطدام طائرتين

"شوف تيفي"

في مثل هذا اليوم وقبل 16 سنة، وبالتحديد في صباح يوم 11 شتنبر2001، تفاجأ العالم عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة، بظهور مشاهد مرعبة على مختلف القنوات العالمية والتي توثق لحظة اصطدام طائرتين مدنيتين مختطفتين ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما تسبب في انهيارهما، بالموازاة مع سقوط طائرة على مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون" في واشنطن، ما أسفر عن مقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص من جنسيات مختلفة.

اهتز العالم واهتزت أقوى دولة به وهي تشاهد سقوط البرجين، ومقتل الآف الأشخاص، في عملية تم وصفها بالإرهابية، أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها، لتغرق بعد ذلك دول عربية وإسلامية في الدماء، عقب اندلاع حروب بها وخاصة بدولتي العراق وأفغانستان وهي الحروب التي انتهت بمقتل الملايين وبسقوط أشهر شخصيتين عربيتين هما صدام حسين الرئيس العراقي وأسامة بن لادن زعيم التنظيم الإرهابي "تنظيم القاعدة".

فحسب موقع قناة "الجزيرة" التي واكبت أحداث واقع برجي مركز التجارة العالمية فإن البداية كانت في الساعة 8:46 صباحا بتوقيت نيويورك يوم 11 شتنر 2001، حيث اصطدمت طائرة أولى بأحد برجي مركز التجارة العالمي وانتشرت سحابة دخان ضخمة من الطوابق العليا، وبعد ربع ساعة، اصطدمت طائرة أخرى بوسط البرج الثاني من مركز التجارة العالمي وأحدثت انفجارا قويا بثته شبكات التلفزيون مباشرة ومن بينها القناة القطرية المذكورة، والتي بثت كذلك لحظات مؤلمة توثق اندلاع النيران بهاذين البرجين وقرار العديد من الأشخاص إلقاء بأنفسهم، قبل انهيار البرجين وسقوط آلاف القتلى من بينهم رجال إنقاذ.

وأوضح المصدر ذاته أن الرئيس الأمريكي حينها جورج بوش وبعد ساعة من الهجوم، أمر بإخلاء البيت الأبيض في واشنطن بالموازاة مع سقوط طائرة ثالثة بمبنى وزارة الدفاع "البنتاغون"، ليتقرر إلغاء جميع الرحلات التجارية في الولايات المتحدة، وإغلاق جميع أسواق البورصة الأميركية.

بعد سنوات من أحداث 11 من شتنبر، ظهرت العديد من المعطيات المشككة في علاقة تنظيم القاعدة بها بالرغم من تبنيه لها، ومن بين المشككين بها "فيتشيسلاف كوروليف" وهو خبير روسي في الشؤون الجيوسياسية، كشف لموقع "روسيا اليوم" أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكية كانت من تنظيم وتخطيط إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن، قائلا: هذه هي وجهة نظري وهذا ما طرحته في كتابي (أسرار الحادي عشر من شتنبر)، حيث قدمت وثائق وأدلة قاطعة، استنادًا إلى المصادر الأمريكية نفسها والمصادر الأوروبية أيضا، تثبت تمامًا أن هذه الأحداث كانت من تخطيط إدارة جورج بوش"، مضيفا أن الهدف من هذه الخطة كان هو تفعيل المخططات الأمريكية المستقبلية المتمثلة في السيطرة على العالم.



إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي 11 شتنبر واشنطن برجي مركز التجارة العالمية الإرهاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة يهز مصر..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة يهز مصر..وهذا عدد القتلى

إعصار إيرما: الرئيس ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا | دولي

إعصار إيرما: الرئيس ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا

حاكم فلوريدا يخاطب السكان : لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا | دولي

حاكم فلوريدا يخاطب السكان : ''لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا''

إعصار إرما يودي بحياة ثلاثة أشخاص وترامب يوافق على إعلان فلوريدا منطقة كوارث | دولي

إعصار ''إرما'' يودي بحياة ثلاثة أشخاص وترامب يوافق على إعلان فلوريدا منطقة كوارث

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 11شتنبر2017 | الطقس
منذ 5 ساعات

أحوال الطقس : 11شتنبر2017

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل | بــووز

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو) | بــووز

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو)

بالفيديو..بدون سابق إنذار..مدرسة خاصة بالبيضاء سدات بعد 17 السنة ..التلاميذ مصدومين و الآباء يطالبون الوزير حصاد بالتدخل العاجل | بــووز

بالفيديو..بدون سابق إنذار..مدرسة خاصة بالبيضاء سدات بعد 17 السنة ..التلاميذ مصدومين و الآباء يطالبون الوزير حصاد بالتدخل العاجل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. 11 شتنبر: اختطاف طائرات وسقوط برجي مركز التجارة العالمية.. وخبراء يتهمون أمريكا بفبركة هذه الأحداث | دولي
منذ 5 دقائق

بالفيديو.. 11 شتنبر: اختطاف طائرات وسقوط برجي مركز التجارة العالمية.. وخبراء يتهمون أمريكا بفبركة

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة يهز مصر..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة يهز مصر..وهذا عدد القتلى

حميد المهداوي ودفعة أخرى من معتقلي الريف يمثلون أمام القضاء اليوم | بوليتيك

حميد المهداوي ودفعة أخرى من معتقلي الريف يمثلون أمام القضاء اليوم

بن كيران يُفجرها في وجه العثماني..لن أحضر حفل توقيع ميثاق الأغلبية إلا بعد فتح تحقيق في البلوكاج | بوليتيك

بن كيران يُفجرها في وجه العثماني..لن أحضر حفل توقيع ميثاق الأغلبية إلا بعد فتح تحقيق في ''البلوكاج''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.