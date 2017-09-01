بالفيديو.. 11 شتنبر: اختطاف طائرات وسقوط برجي مركز التجارة العالمية.. وخبراء يتهمون أمريكا بفبركة هذه الأحداث ﻿

في مثل هذا اليوم وقبل 16 سنة، وبالتحديد في صباح يوم 11 شتنبر2001، تفاجأ العالم عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة، بظهور مشاهد مرعبة على مختلف القنوات العالمية والتي توثق لحظة اصطدام طائرتين

"شوف تيفي"

في مثل هذا اليوم وقبل 16 سنة، وبالتحديد في صباح يوم 11 شتنبر2001، تفاجأ العالم عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة، بظهور مشاهد مرعبة على مختلف القنوات العالمية والتي توثق لحظة اصطدام طائرتين مدنيتين مختطفتين ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما تسبب في انهيارهما، بالموازاة مع سقوط طائرة على مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون" في واشنطن، ما أسفر عن مقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص من جنسيات مختلفة.

اهتز العالم واهتزت أقوى دولة به وهي تشاهد سقوط البرجين، ومقتل الآف الأشخاص، في عملية تم وصفها بالإرهابية، أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها، لتغرق بعد ذلك دول عربية وإسلامية في الدماء، عقب اندلاع حروب بها وخاصة بدولتي العراق وأفغانستان وهي الحروب التي انتهت بمقتل الملايين وبسقوط أشهر شخصيتين عربيتين هما صدام حسين الرئيس العراقي وأسامة بن لادن زعيم التنظيم الإرهابي "تنظيم القاعدة".

فحسب موقع قناة "الجزيرة" التي واكبت أحداث واقع برجي مركز التجارة العالمية فإن البداية كانت في الساعة 8:46 صباحا بتوقيت نيويورك يوم 11 شتنر 2001، حيث اصطدمت طائرة أولى بأحد برجي مركز التجارة العالمي وانتشرت سحابة دخان ضخمة من الطوابق العليا، وبعد ربع ساعة، اصطدمت طائرة أخرى بوسط البرج الثاني من مركز التجارة العالمي وأحدثت انفجارا قويا بثته شبكات التلفزيون مباشرة ومن بينها القناة القطرية المذكورة، والتي بثت كذلك لحظات مؤلمة توثق اندلاع النيران بهاذين البرجين وقرار العديد من الأشخاص إلقاء بأنفسهم، قبل انهيار البرجين وسقوط آلاف القتلى من بينهم رجال إنقاذ.

وأوضح المصدر ذاته أن الرئيس الأمريكي حينها جورج بوش وبعد ساعة من الهجوم، أمر بإخلاء البيت الأبيض في واشنطن بالموازاة مع سقوط طائرة ثالثة بمبنى وزارة الدفاع "البنتاغون"، ليتقرر إلغاء جميع الرحلات التجارية في الولايات المتحدة، وإغلاق جميع أسواق البورصة الأميركية.

بعد سنوات من أحداث 11 من شتنبر، ظهرت العديد من المعطيات المشككة في علاقة تنظيم القاعدة بها بالرغم من تبنيه لها، ومن بين المشككين بها "فيتشيسلاف كوروليف" وهو خبير روسي في الشؤون الجيوسياسية، كشف لموقع "روسيا اليوم" أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكية كانت من تنظيم وتخطيط إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن، قائلا: هذه هي وجهة نظري وهذا ما طرحته في كتابي (أسرار الحادي عشر من شتنبر)، حيث قدمت وثائق وأدلة قاطعة، استنادًا إلى المصادر الأمريكية نفسها والمصادر الأوروبية أيضا، تثبت تمامًا أن هذه الأحداث كانت من تخطيط إدارة جورج بوش"، مضيفا أن الهدف من هذه الخطة كان هو تفعيل المخططات الأمريكية المستقبلية المتمثلة في السيطرة على العالم.





