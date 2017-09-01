 حميد المهداوي ودفعة أخرى من معتقلي الريف يمثلون أمام القضاء اليوم ﻿
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حميد المهداوي ودفعة أخرى من معتقلي الريف يمثلون أمام القضاء اليوم

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 11:40 حميد المهداوي ودفعة أخرى من معتقلي الريف يمثلون أمام القضاء اليوم | بوليتيك
حميد المهداوي ودفعة أخرى من معتقلي الريف يمثلون أمام القضاء اليوم
يمثل اليوم الاثنين من جديد ، عدد من المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة والمناطق المجاورة، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، وأمام محكمة

"شوف تيفي"

 

يمثل اليوم الاثنين من جديد ، عدد من المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة والمناطق المجاورة، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، وأمام محكمة الاستئناف للنظر في ملفاتهم.

ويتوزع المعتقلون الذي سيمثلون أمام ابتدائية الحسيمة، على 3 ملفات ، حيث يضم الأول 6 متهمين، تابعتهم النيابة العامة بـ"إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتجت عنه جروح مع سبق الإصرار والعصيان المسلح، بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية وتحريض أشخاص على ارتكاب جنح أو جنايات والمساعدة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها.

وحسب ما أوردته صحفية "أخبار اليوم" فمن ضمن الملفات التي ستنظر فيها محكمة الاستئناف أيضا اليوم الاثنين ملف حميد المهداوي المحكوم ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا ، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ومنعها وتحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي.

 

 

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