 بن كيران يُفجرها في وجه العثماني..لن أحضر حفل توقيع ميثاق الأغلبية إلا بعد فتح تحقيق في ''البلوكاج'' ﻿
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بن كيران يُفجرها في وجه العثماني..لن أحضر حفل توقيع ميثاق الأغلبية إلا بعد فتح تحقيق في ''البلوكاج''

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 11:38 بن كيران يُفجرها في وجه العثماني..لن أحضر حفل توقيع ميثاق الأغلبية إلا بعد فتح تحقيق في البلوكاج | بوليتيك
بن كيران يُفجرها في وجه العثماني..لن أحضر حفل توقيع ميثاق الأغلبية إلا بعد فتح تحقيق في ''البلوكاج''
كشف قيادي في حزب العدالة والتنمية، أن رفض عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب حضور إجتماع ''هيئة الأغلبية'' هو الذي تسبب في تأخر إعلان وتوقيع ميثاق الأغلبية وكذا ندوة تقديم حصيلة مائة يوم التي

شوف تيفي

 

كشف قيادي في حزب العدالة والتنمية، أن رفض عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب حضور إجتماع ''هيئة الأغلبية'' هو الذي تسبب في تأخر إعلان وتوقيع ميثاق الأغلبية وكذا ندوة تقديم حصيلة مائة يوم التي تأخرت أزيد من شهر من الموعد المحدد.

وأوضح ذات المصدر، أن سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد، قادا محاولة إقناع بن كيران للحضور لإجتماع توقيع ميثاق الأغلبية والحضور لحفل إعلان حصيلة وإجراءات مائة يوم من عمل الحكومة لكنه رفض بشكل قاطع.

وأضاف ذات المصدر، أن بن كيران وجه كلاما مباشرا لسعد الدين العثماني في إجتماع بمنزله بالرباط بالقول'' لن أحضر لأي إجتماع للأغلبية إلا بعد فتح تحقيق في البلوكاج الحكومي الذي دام أزيد من خمسة أشهر''، وهو ما دفع بالعثماني لمغادرة منزل بن كيران وسط غضب شديد.

وتابع ذات المصدر إفاذته، بأن بن كيران لن يعارض ميثاق الأغلبية أو إجراءاتها، لكنه بالمقابل لن يحضر لأي إجتماع إلى جانب قادة أحزابها، رغم الضغوط التي يتعرض لها من قبل سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد.



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