خطير .. حريق مهول في منزل الممثلة المغربية حنان الإبراهيمي..وهنا شنو وقع ليها ﻿

كشفت الممثلة المغربية حنان الإبراهيمي، عن نجاتها وأسرتها من حادث خطير، يتمثل في اندلاع النيران بمنزلها، وهو الحادث الذي أسفرعن وقوع خسائر مادية.

"شوف تيفي"

كشفت الممثلة المغربية حنان الإبراهيمي، عن نجاتها وأسرتها من حادث خطير، يتمثل في اندلاع النيران بمنزلها، وهو الحادث الذي أسفرعن وقوع خسائر مادية.

وكتبت الإبراهيمي في تدوينتها على حسابها الشخصي بالفايسبوك: "التهمت النيران جزء من منزلي ليلة البارحة..الحمد لله الخسائر كانت فقط مادية، حيث تمكنا من الخروج من المنزل قبل أن تشتد النيران اشتعالا..اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".

وتفاعل عشاق الإبراهيمي بكثافة مع تدوينتها، معبرين عن أسفهم لما وقع لها ولأسرتها، بينما عبر آخرون عن سعادتهم الكبيرة لنجاتها من هذا الحادث الخطير.