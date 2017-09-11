عاجل..حريق مهول بالبرنوصي بالبيضاء وشارجور الشينوا هو السبب ﻿

اندلع صباح يومه الاثنين حريق مهول داخل محل تجاري مختص ببيع الأواني، يوجد على مستوى حي الأزهر بعمالة البرنوصي بالبيضاء، ما أسفر عن إصابة شخصين.

"شوف تيفي"

اندلع صباح يومه الاثنين حريق مهول داخل محل تجاري مختص ببيع الأواني، يوجد على مستوى حي الأزهر بعمالة البرنوصي بالبيضاء، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق اندلع بسبب انفجار شاحن هاتف نقال، مشيرا إلى أن النيران ونظرا لطبيعة المواد البلاستيكية المتواجدة داخل المحل التجاري، انتشرت بسرعة كبيرة، وخلفت خسائر مادية جسيمة.



وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية حلت بعين المكان، مرفوقة بشاحنة تابعة للوقاية المدنية، تمكنت من إخماد النيران، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصور لتلقي العلاجات الضرورية.