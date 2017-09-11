صادم وبالصور.. التحرش بمنقبة داخل حافلة للنقل العمومي ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي قيل إنها توثق لحظة قيام شاب بالتحرش جنسيا بسيدة منقبة داخل حافلة للنقل العمومي.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي قيل إنها توثق لحظة قيام شاب بالتحرش جنسيا بسيدة منقبة داخل حافلة للنقل العمومي.

وأكد ناشرو هذه الصور، أن تفاصيلها جرت بحافلة للنقل العمومي بدولة مصر، حيث قام شاب بالتحرش بسيدة منقبة من خلال الإمساك بخصرها وهي اللحظة التي قام شخص آخر بتوثيقها بواسطة عدسة هاتفه النقال.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد، موضحين أن النساء يتعرضن بشكل مستمر إلى التحرش الجنسي داخل حافلات النقل العمومي، مؤكدين أن بعض ضعاف النفوس يستغلون الاكتظاظ داخل هذه الحافلات للقيام بأمور غير أخلاقية.