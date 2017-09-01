 25 قتيلا و57 جريحا في انقلاب حافلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مشاهير عرب غيروا أسماءهم بعد الشهرة.. أسماءهم الحقيقية ستصدمك | منوعات

مشاهير عرب غيروا أسماءهم بعد الشهرة.. أسماءهم الحقيقية ستصدمك

صادم وبالصور.. التحرش بمنقبة داخل حافلة للنقل العمومي | حوادث و حقوق

صادم وبالصور.. التحرش بمنقبة داخل حافلة للنقل العمومي

25 قتيلا و57 جريحا في انقلاب حافلة | حوادث و حقوق

25 قتيلا و57 جريحا في انقلاب حافلة

فيديو صادم.. شفو شنو لقاو وسط البرقوق وسط عرس مغربي.. حضيو ولادكم | بووز

فيديو صادم.. شفو شنو لقاو وسط البرقوق وسط عرس مغربي.. حضيو ولادكم

عجيب...السودور في غرفة المريض | بووز

عجيب...''السودور'' في غرفة المريض

شاهد ما وصل اليه الصينيون... مدينة باريس .. النسخة الصينية | بووز

شاهد ما وصل اليه الصينيون... مدينة باريس .. النسخة الصينية

جميل .. كاميرات مبتكرة صغيرة تستطيع التعرف على المجرمين و تحدد هويتهم و العثور على الأطفال المفقودين ( هادشي لي خاص المغرب ) | بووز

جميل .. كاميرات مبتكرة صغيرة تستطيع التعرف على المجرمين و تحدد هويتهم و العثور على الأطفال

بالفيديو..سعد لمجرد يعانق أصغر معجبة بباريس‎ | بووز

بالفيديو..سعد لمجرد يعانق أصغر معجبة بباريس‎

إعصار إيرما: الرئيس ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا | دولي

إعصار إيرما: الرئيس ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا

''رعاة'' سياسة الريع

25 قتيلا و57 جريحا في انقلاب حافلة

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 09:37 25 قتيلا و57 جريحا في انقلاب حافلة | حوادث و حقوق
25 قتيلا و57 جريحا في انقلاب حافلة
أعلنت السلطات بجمهورية الكونغو الديوقراطية أن 25 شخصا لقوا حتفهم واصيب 57 آخرون بجروح، في الساعات الأولى ن صباح يومه الإثنين، جراء انقلاب حافلة للنقل المشترك على طريق في باندوندو في جنوب غرب البلاد.

شوف تيفي:

 

أعلنت السلطات بجمهورية الكونغو الديوقراطية أن 25 شخصا لقوا حتفهم واصيب 57 آخرون بجروح، في الساعات الأولى ن صباح يومه الإثنين، جراء انقلاب حافلة للنقل المشترك على طريق في باندوندو في جنوب غرب البلاد.

وذكرت القناة التلفزية الرسمية، نقلا عن مصادر رسمية، أن الحادث الذي وقع على الطريق الوطنية رقم 1 أوقع "25 قتيلا و57 جريحا اصاباتهم خطرة".

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل الجرحى الى مستشفى في مدينة كيكويت الواقعة على بعد 20 كلم تقريبا من مكان الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناجين من الحادثة قولهم إن سائق الحافلة كان "مخمورا" وكان يسوق "بسرعة زائدة".

 

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حادثة حافلة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وبالصور.. التحرش بمنقبة داخل حافلة للنقل العمومي | حوادث و حقوق

صادم وبالصور.. التحرش بمنقبة داخل حافلة للنقل العمومي

مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل

صادم. بأحد أحياء فاس الساكنة اشتكوا من ريحة مشابهة لهيدورة الحولي ... شوف شنو لقاو .. | حوادث و حقوق

صادم. بأحد أحياء فاس الساكنة اشتكوا من ريحة مشابهة لهيدورة الحولي ... شوف شنو لقاو ..

تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية شمال مدينة القنيطرة | حوادث و حقوق

تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية شمال مدينة القنيطرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 11شتنبر2017 | الطقس
منذ 3 ساعات

أحوال الطقس : 11شتنبر2017

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل | بــووز

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو) | بــووز

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو)

بالفيديو..بدون سابق إنذار..مدرسة خاصة بالبيضاء سدات بعد 17 السنة ..التلاميذ مصدومين و الآباء يطالبون الوزير حصاد بالتدخل العاجل | بــووز

بالفيديو..بدون سابق إنذار..مدرسة خاصة بالبيضاء سدات بعد 17 السنة ..التلاميذ مصدومين و الآباء يطالبون الوزير حصاد بالتدخل العاجل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مشاهير عرب غيروا أسماءهم بعد الشهرة.. أسماءهم الحقيقية ستصدمك | منوعات
منذ 6 دقائق

مشاهير عرب غيروا أسماءهم بعد الشهرة.. أسماءهم الحقيقية ستصدمك

صادم وبالصور.. التحرش بمنقبة داخل حافلة للنقل العمومي | حوادث و حقوق

صادم وبالصور.. التحرش بمنقبة داخل حافلة للنقل العمومي

25 قتيلا و57 جريحا في انقلاب حافلة | حوادث و حقوق

25 قتيلا و57 جريحا في انقلاب حافلة

فيديو صادم.. شفو شنو لقاو وسط البرقوق وسط عرس مغربي.. حضيو ولادكم | بووز

فيديو صادم.. شفو شنو لقاو وسط البرقوق وسط عرس مغربي.. حضيو ولادكم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.