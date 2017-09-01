25 قتيلا و57 جريحا في انقلاب حافلة ﻿

أعلنت السلطات بجمهورية الكونغو الديوقراطية أن 25 شخصا لقوا حتفهم واصيب 57 آخرون بجروح، في الساعات الأولى ن صباح يومه الإثنين، جراء انقلاب حافلة للنقل المشترك على طريق في باندوندو في جنوب غرب البلاد.

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أعلنت السلطات بجمهورية الكونغو الديوقراطية أن 25 شخصا لقوا حتفهم واصيب 57 آخرون بجروح، في الساعات الأولى ن صباح يومه الإثنين، جراء انقلاب حافلة للنقل المشترك على طريق في باندوندو في جنوب غرب البلاد.

وذكرت القناة التلفزية الرسمية، نقلا عن مصادر رسمية، أن الحادث الذي وقع على الطريق الوطنية رقم 1 أوقع "25 قتيلا و57 جريحا اصاباتهم خطرة".

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل الجرحى الى مستشفى في مدينة كيكويت الواقعة على بعد 20 كلم تقريبا من مكان الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناجين من الحادثة قولهم إن سائق الحافلة كان "مخمورا" وكان يسوق "بسرعة زائدة".