 إعصار إيرما: الرئيس ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إعصار إيرما: الرئيس ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا | دولي

إعصار إيرما: الرئيس ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا

مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل

العثماني والرميد يمنعان بنكيران من الكلام | بوليتيك

العثماني والرميد يمنعان بنكيران من الكلام

حاكم فلوريدا يخاطب السكان : لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا | دولي

حاكم فلوريدا يخاطب السكان : ''لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا''

صادم. بأحد أحياء فاس الساكنة اشتكوا من ريحة مشابهة لهيدورة الحولي ... شوف شنو لقاو .. | حوادث و حقوق

صادم. بأحد أحياء فاس الساكنة اشتكوا من ريحة مشابهة لهيدورة الحولي ... شوف شنو لقاو ..

تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية شمال مدينة القنيطرة | حوادث و حقوق

تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية شمال مدينة القنيطرة

مشروع ترفيهي لأحواض إستعراض الدلافين يرى النور بالمغرب | بوليتيك

مشروع ترفيهي لأحواض إستعراض الدلافين يرى النور بالمغرب

اعتقال شرطي ينصب باسم مولاي رشيد | حوادث و حقوق

اعتقال شرطي ينصب باسم مولاي رشيد

بالصور..هذا هو الجديد السار بخصوص كلبة مدينة مكناس اللي حيدو ليها الجهاز التناسلي بسبب السحر والشعوذة | مجتمع

بالصور..هذا هو الجديد السار بخصوص كلبة مدينة مكناس اللي حيدو ليها الجهاز التناسلي بسبب السحر

''رعاة'' سياسة الريع

إعصار إيرما: الرئيس ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 02:47 إعصار إيرما: الرئيس ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا | دولي
إعصار إيرما: الرئيس ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا، جراء الإعصار القوي (إيرما) الذي ضرب أجزاء من هذه الولاية الأمريكية.

''شوف تيفي'':

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا، جراء الإعصار القوي (إيرما) الذي ضرب أجزاء من هذه الولاية الأمريكية.

وذكر بيان للبيت الابيض أن هذه الولاية ستستفيد من تمويل فدرالي يتضمن منحا لتوفير سكن مؤقت واصلاح المنازل، وقروضا بفوائد متدنية لتغطية خسائر العقارات غير المؤمنة، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد ومالكي المؤسسات على النهوض من تداعيات الكارثة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه سيزور "قريبا جدا" فلوريدا لمعاينة الجهود التي تبذلها السلطات لمواجهة الإعصار المدمر.

وقال ترامب للصحافيين عقب ترؤسه في البيت الابيض اجتماعا ضم مسؤولين في أجهزة الامن الداخلي وادارة الطوارئ "سأذهب الى فلوريدا قريبا جدا"، مضيفا "الآن نحن قلقون على الارواح وليس على الكلفة (...) آمل انه لن يكون في طريقه (الاعصار) أناس كثيرون، لقد حاولنا وضع الجميع في مأمن وغالبيتهم غادروا".

وأشاد الرئيس الأمريكي بحسن التنسيق بين مختلف أجهزة الاغاثة الفدرالية والسلطات المحلية لاسيما خفر السواحل ووكالة ادارة الطوارئ.

واجتاح الاعصار (إيرما) صياح اليوم أطراف ولاية فلوريدا الأمريكية مخلفا ثلاثة قتلى وفق حصيلة أولية، غير أن قوته تراجعت بعد الظهر الى الدرجة الثانية، على سلم تصاعدي من خمس درجات، بعد دخوله للمرة الثانية البر الأميركي وهذه المرة من جهة الساحل الغربي لولاية فلوريدا.

وكان المركز الأميركي للأعاصير قد أفاد في بيان له، أن عين الإعصار ضربت جزر فلوريدا كيز، مشيرا الى أنه يتحرك بسرعة 13 كيلومترا في الساعة باتجاه الساحل الغربي.

واستبقت السلطات وصول الإعصار بإصدار أوامر بالإجلاء لم يسبق لها مثيل من حيث النطاق، حيث طلبت من ستة ملايين و300 ألف شخص أن يتركوا منازلهم قبل وصول الإعصار إلى فلوريدا ، لكن عددا منهم اختار أن يبقى رغم خطر البقاء في هذه المنطقة المنخفضة جدا والتي يحيط بها البحر من ثلاث جهات.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إعصار إجلاء ترامب إجلاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حاكم فلوريدا يخاطب السكان : لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا | دولي

حاكم فلوريدا يخاطب السكان : ''لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا''

إعصار إرما يودي بحياة ثلاثة أشخاص وترامب يوافق على إعلان فلوريدا منطقة كوارث | دولي

إعصار ''إرما'' يودي بحياة ثلاثة أشخاص وترامب يوافق على إعلان فلوريدا منطقة كوارث

عاجـــــل:إعصـــــار إرما يتراجع إلى الدرجة الثانية بعد دخوله اليابسة في فلوريدا | دولي

عاجـــــل:إعصـــــار ''إرما'' يتراجع إلى الدرجة الثانية بعد دخوله اليابسة في فلوريدا

خبر إعتقال الشيخ سلمان العودة يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بدول الخليج بعد الأزمة | دولي

خبر إعتقال الشيخ ''سلمان العودة'' يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بدول الخليج بعد الأزمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل | بــووز
منذ 2 ساعات

حصري من مراكش..المسؤولين لي حيدو النخلة لي طاحـــت على الطوموبيل ماشي مول القهوة وهاالدليل

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو) | بــووز

حضيو ولادكم..الأدوات المدرسية لي كتباع فدرب عمر فكازا ديال الشينوا كادير السرطان ( فيديو)

بالفيديو..بدون سابق إنذار..مدرسة خاصة بالبيضاء سدات بعد 17 السنة ..التلاميذ مصدومين و الآباء يطالبون الوزير حصاد بالتدخل العاجل | بــووز

بالفيديو..بدون سابق إنذار..مدرسة خاصة بالبيضاء سدات بعد 17 السنة ..التلاميذ مصدومين و الآباء يطالبون الوزير حصاد بالتدخل العاجل

شوف الصحافة:بالفيديو..الملك محمد السادس بخير | شوف الصحافة

شوف الصحافة:بالفيديو..الملك محمد السادس بخير

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إعصار إيرما: الرئيس ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا | دولي
منذ 9 دقائق

إعصار إيرما: الرئيس ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا

مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل

العثماني والرميد يمنعان بنكيران من الكلام | بوليتيك

العثماني والرميد يمنعان بنكيران من الكلام

حاكم فلوريدا يخاطب السكان : لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا | دولي

حاكم فلوريدا يخاطب السكان : ''لا تظنوا أنكم تستطيعون مواجهة الإعصار .. أهربوا فورا''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.