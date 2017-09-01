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مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 11 شتنبر 2017 / 01:47 مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
مثير ..سجينان ضربوها بسلتة من مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد وهذه هي التفاصيل
عرف الجناح المخصص للسجناء بمستشفى الرازي للأمراض النفسية ببرشيد، فرار سجينين بطريقة مثيرة، بعدما انتظروا غياب المكلف بالحراسة لأداء الصلاة، ليفروا نحو وجهة مجهولة.

''شوف تيفي''

عرف الجناح المخصص للسجناء بمستشفى الرازي للأمراض النفسية ببرشيد، فرار سجينين بطريقة مثيرة، بعدما انتظروا غياب المكلف بالحراسة لأداء الصلاة، ليفروا نحو وجهة مجهولة.

وكشفت مصادر محلية أن الفارين أخذا المفاتيح الخاصة بالبوابة الرئيسية لجناح "أبو جعفر" المخصص للسجناء، دون أن يثيروا الشبهة حولهم، ليجدوا الفرصة سانحة للفرار إلى خارج المكان بعد ذلك.

وأضافت المصادر ذاتها أن الفارين ينحدران من ضواحي إقليم الجديدة، حيث كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، قد تابعتهم بتهم تتعلق بالسكر العلني وإحداث الفوضى والتسول بالعنف، وتهديد حياة المواطنين.

وعلى إثر ذلك تم ترحيل السجينين وإحالتهم على مستشفى الطب النفسي ببرشيد من أجل وضعهم تحت المراقبة الطبية والعلاج، إلا أن الأمر سار عكس ما تم التخطيط له.
وقد فتح تحقيق في الواقعة، حيث انتقلت العناصر الأمنية لعين المكان وتم أخذ معلومات جد دقيقة حول هوية السجينين، من أجل تعميم مذكرة بحث وطنية في حقهم.

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فرار سجن برشيد مستشفى

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